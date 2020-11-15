巡山員失溫、山友骨折！花蓮連續2山難…直升機急吊掛5人下山送醫

記者蕭可正／花蓮報導

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊14日傍晚5時許、15日清晨4時許，接獲總隊勤務指揮中心通知，執行花蓮林管處太魯閣大山旁北鞍營地山難搜救任務，以及七彩湖台電豪華工作站緊急救護任務，一早便出動直升機，順利將3名失溫的巡山員、協作員以及2名腳受傷的山友吊掛下山，所幸5人生命跡象皆穩定，並無大礙。

▲▼花蓮空勤15日清晨出動直升機，連續完成2項任務，順利將5名傷患吊掛下山。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

回顧救援過程，空勤人員接獲山難任務後，因考量地面救援人員上山需要花費數天時間，恐影響救援時效，於是申請直升機支援救援下山，直升機15日清晨6時40分起飛，定向太魯閣大山，上午7時03分發現3名失溫且出現高山症的林務局人員，完成高、低空偵查及風險評估後，由消防署特種搜救員於上午7時25分完成傷患吊掛作業，上午7時38分左右將3名傷患送抵花蓮德興棒球場旁空地，將傷患交由地面救護人員送醫。

救難人員再緊接著前往七彩湖台電豪華工作站執行緊急救護任務，一名女性傷患左小腿骨折腫大，另名男傷患則是左腳踝扭傷，考量該路段多處坍方狹窄，地面救援容易造成二次傷害，於是再度出動直升機救援，並於上午7時40分起飛，上午7時57分抵達目標區直接落地，將傷患順利吊掛下山，由救護人員送醫，圓滿完成2項任務。

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