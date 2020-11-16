農委會廣宣預算專項「增3倍」！　2021年編列3.5億

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

繼農委會日前在《科學人》刊登萊豬廣告惹議後，立法院預算中心報告近日再爆出，農委會110年度又打算，以農損基金新台幣3億5千萬做宣傳行銷，是109年度1億1250萬的3倍。

對此，預算中心表示，農委會應檢討執行成效，並研究該如何提升我國外銷農產品國際競爭力，以拓展新興市場，同時逐年降低獎補助經費。

據預算中心報告，農委會110年度以農損基金編列「農產品全球通路拓展計劃」3億5千萬元，是2020年1億1250萬的311.11％。

預算中心表示，農委會為改善蔬果市場過度集中，108年起開始辦理海外拓銷獎勵，鼓勵業者拓展新興市場，編列1億1250萬元。但該項目108年決算審定數是2億8651萬餘元，超支1億740萬餘元。

預算中心說，農委會的說明是「原預算不敷支應」，但是檢視108年鮮果出口，當年銷往大陸的比重未減反增，比107年多了4％，達到80.08％，所謂的「海外拓銷獎勵」並未達到分散市場的效果。

據了解，農委會108、109年度政策宣傳經費，都是透過農業管理相關業務費支應，而非在預算籌編時專項編列，外界因而認為不透明。

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