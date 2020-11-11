農委會110年「政策宣導」經費1774萬　陳吉仲：全數專項編列

▲陳吉仲強調，農委會廣告文宣經費110年都全數專項編列。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（11日）審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。民眾黨立委邱臣遠提到，監察院曾指農委會自96年起辦理媒體採購作業「未編列專項預算」，結果看到明年（110年）編列部分，不僅未改善，還愈編愈多，社會觀感欠佳。農委會主委陳吉仲表示，已全數專項編列。

邱臣遠說，監察院指農委會自96年起，辦理媒體操作業未編列專項預算，此舉不利國會和社會大眾監督，但去看110年預算編列部份，還是把相關宣傳預算拆開在農業管理的一般事務費，每節多編3、4百萬元不等，合計較去年增加1.7千多萬，質疑為何愈糾正經費編列愈多？政策宣傳行銷媒體採購案為何無法做到專案編列？

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▲邱臣遠認為，農委會去年得標的還是集中在固定廠商。（圖／翻攝國會頻道）



邱臣遠表示，108年宣傳行銷費用有3標案，分別是680萬、1450萬和600萬，109年則有880萬及其他基金專案。陳吉仲答「農委會從來不會組網軍，是公開透明」。 邱臣遠認為，這是社會觀感問題，專案編列散去其他科目。陳吉仲說「連委員都有疑慮，不是要編列更多經費？」，邱認為不是這樣說，去年得標的還是集中在固定廠商，希望農委會在媒體擴及度要突破同溫層，否則特定媒體公司和受眾會被限制。陳吉仲則說「同意委員建議。」



國民黨立委曾銘宗指出，過去農委會編列1450萬廣告預算，成為網軍代名詞，違法編列廣告預算名列各機關第一名，審計部報告指出107 年至108年6月底，未依法編列廣告預算，其中，農委會9項預算，3項基金，總計12項1331萬，要求農委會要依法編列、使用。

▲曾銘宗要求陳吉仲所有農委會廣告都要依法編列、使用。（圖／翻攝國會頻道）



陳吉仲回沒問題，是一定要這樣做，文宣廣告項目都完全依照審計部要求「要有專項」，並說明全部用專項編列，農委會會本部總經費1774萬元，像防檢局在做非洲豬瘟宣導，本來編列在農損基金，現在都編在公務預算，大概7千多萬。陳吉仲更強調，今年宣導政策經費「還比去年減少」，重申「都用專項，這次全部用專項喔」。

根據農委會提供資料，1774萬元共有5項目，名目為「「辦理政策宣導相關經費」，金額依多寡，包括企劃管理編列400萬元、畜牧管理編列394萬元、輔導推廣編列380萬元、科技管理編列300萬元，和國際農業諮商與合作編列300萬元。