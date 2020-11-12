陳吉仲氣轟國民黨「萊豬顫抖片」100%移花接木：立即下架並道歉

▲陳吉仲氣轟國民黨「萊豬顫抖片」100％移花接木。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨在臉書轉發一段豬隻因萊克多巴胺副作用飽受折磨的20秒影片 ，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。農委會主委陳吉仲昨天受訪稱是不實消息，防檢局也發出聲明這是造假，已請警調偵辦。陳吉仲今（12日）對此再回應，影片百分百是移花接木，要求國民黨立即下架並道歉，否則就要移送警政單位。

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立法院經濟委員會今繼續審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分（處理）二天一次會。會前陳吉仲說，影片是美國動保團體（Animal Outlook）在2015年發布，是在一間屠宰場針對所有農業部門的快速屠宰，是在講關於人道的影片，從頭到尾3分鐘的影片都沒有講到萊克多巴胺，只有提到豬隻屠宰過程要有人道的方式，國民黨擷取的畫面百分百是移花接木，是百分百不實，希望國民黨盡快下架，否則會依照社會秩序維護法，直接移送警政單位，呼籲國人不要轉傳影片，百分百是不實。

有媒體問專家提到用萊克多巴胺的豬隻會有副作用，陳吉仲說這是兩個議題，影片百分百就是報導不實，重申國民黨要立即下架，並反問至於用在豬隻可能的影響，如果跟影片一樣顫抖站不起來，農民怎麼會用？再次強調豬隻使用萊克多巴胺會有影響，那就請國民黨提出具體事證，絕對不是如影片畫面，又說了一次請國民黨盡快下架。

陳吉仲最後表示，已經把影片下載，準備好所有資料，如果國民黨願意下架並道歉，就不會移送給警政單位。

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