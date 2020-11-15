搭「移動城堡」趴趴走！淡水列經典小鎮名單　明年起砸錢拼觀光

▲淡海輕軌藍海線通車，提供民眾觀光新選擇。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

淡海輕軌藍海線今日通車，交通部長林佳龍表示，將把淡水列入2021年經典小鎮內，觀光局將挹注經費，投入觀光建設，旅客可搭乘TIFFANY藍的漂亮列車，欣賞沿途景致，就像移動城堡一樣。

林佳龍表示，今日與新北市長侯友宜一同參與淡水輕軌藍海線通車典禮，藍海線有著TIFFANY藍的外觀、走在街道上與淡海新市鎮地景融合，在列車上欣賞沿途景致，就像移動城堡一樣，非常享受。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍指出，淡海新市鎮是交通部選定的「智慧運輸試驗場域」，期盼與市府合作，在開發階段，把智慧交通硬體設施完善，持續孕育智慧交通發展。未來淡江大橋2024年興建完成後，將可以承載輕軌，乘客可搭輕軌跨越大橋到八里，同時，台61線、64線以高架串連，讓淡水四通八達。

林佳龍表示，淡水將被列為2021經典小鎮之一，交通部觀光局將挹注經費投入觀光建設。並呼籲「有多久沒來淡水了？快安排一趟淡水輕旅行吧！」他也說，期待有一天自己可以親自來搭一次，體驗乘坐美麗優雅列車的感受。

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