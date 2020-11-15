擠爆！淡海輕軌藍海線通車「單站排隊300人」...民眾等30分才能搭

記者彭懷玉／新北報導、攝影

淡海輕軌藍海線第一期於今（15日）下午2點正式通車，適逢假日好天氣，輕軌紅樹林站現場擠得水泄不通，排隊人龍估計近百公尺，現場人員指出，約有300、400人候車，一車150人載好載滿，林姓民眾表示，大約等了30分鐘才搭得到車，直呼：見證到輕軌的威力！

▲淡海輕軌藍海線第一期於今（15日）下午2點正式通車，輕軌紅樹林站現場擠得水泄不通。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

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▲▼從捷運紅樹林站步行到輕軌紅樹林站約3、4分鐘，下午2點多湧進民眾搶搭。

從中和過來淡海輕軌初體驗的林姓一家人表示，小朋友之前看到車子在陸地上跑覺得很新奇，才想說帶家人過來體驗，光是等輕軌就等了約半小時，林先生指出，現場排隊路線規劃不清楚，有很多人插隊，增加等候時間。不過，小朋友在看到列車即將到濱海義山站時，漸漸行駛上平面，忍不住繃出：哇，好酷哦！難掩臉上的興奮心情。

▲列車即將到濱海義山站，漸漸行駛上平面，小朋友驚呼：哇，好酷哦！

▲列車車廂雖已滿載，但還是有停靠各站並開啟車門。

列車車廂雖已滿載，還是有停靠各站並開啟車門，不少民眾見列車來了即使已爆滿仍強行進入車廂，車廂內外民眾爆發小衝突，外頭民眾由於擠進來卻讓車廂門關不起來，車內民眾則說「不要硬擠進來，有小孩！」現在引起一陣騷動。也有民眾笑笑表示，大家都想來共襄盛舉啦！

▲從淡海輕軌紅樹林站上車，會搭約半小時才到漁人碼頭站；淡海輕軌漁人碼頭站。

繼綠山線2018年底通車後，淡海輕軌藍海線第一期於今（15日）正式通車，從捷運紅樹林站出站後，上了手扶梯可轉乘輕軌紅樹林站，再搭往新延伸出的沙崙站、漁人碼頭站，路程約27分鐘，由於適逢假日又是好天氣，現場擠得水泄不通。售票處服務員表示，從今早7點上班到下午2點忙到停不下來，已經賣了300多張票，其中又以50元一日票較多。

▲福容大飯店淡水漁人碼頭就在活動會場內。

為了歡慶通車，下午2點開始，淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦園遊會、嘉年華、劇團表演，有近30家美食等商家進駐，同時「藍海通車嘉年華」舞台表演包含蘋果劇團表演的《龍宮奇緣》、《遊藝藍海》魔術師近身互動、特地為了小朋友舉辦的故事小劇場《探尋藍海》及在地團體表演。晚上7點半來到活動的重頭戲，將於觀海廣場前施放長達10分鐘的高空煙火秀，新北捷運局透露將有水母煙火、搭配漸層水藍波動及牡丹煙火，象徵淡水大海意象，另外還有笑臉煙火等，預計會是新北首次最大規模煙火秀！

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