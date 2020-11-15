雙北軌道路網喬不攏！林佳龍緩頰：柯文哲、侯友宜「私下有溝通」

▲淡海輕軌藍海線今日通車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部長林佳龍上月13日邀集台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，然而近日雙北仍為了捷運環狀線經營權槓上，柯文哲甚至嗆「新北環狀線虧得一塌糊塗」。林佳龍今日表示，柯、侯兩人私下都有在溝通，交通部也努力協調中，待時機成熟時會向社會報告。

林佳龍今日出席淡海輕軌第一期藍海線通車典禮，他表示，輕軌捷運是進步都市的移動城堡，不只是交通建設，同時也是觀光旅遊的路線，旅客可透過輕軌，展望美麗的台灣海峽，與沿路的觀光景點，期待有一天自己可以親自來搭一次，體驗乘坐美麗優雅列車的感受。

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▲交通部長林佳龍 。（圖／記者李毓康攝）

針對北北基路網政策擬定，林佳龍上月13日邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜以及基隆市長林右昌，召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，將基隆輕軌定位為基隆捷運，成為首都圈捷運路網很重要的路線。

不過近日雙北仍頻頻為了捷運環狀線經營權槓上，柯文哲6日表示，「現在叫我接新北市的捷運，我一定拒絕，這明明會虧得一蹋糊塗我為什麼要接？」柯還說，新北若把環狀線收回，就是10年把資本額全部賠光。

▲交通部長林佳龍與新北市長侯友宜共同出席通車典禮。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍表示，柯文哲、侯友宜兩人私下都有在溝通，交通部也成立北北基軌道路網政策溝通平台，交通部會了解雙方主張，並找到交集點，由於雙北的首都圈已是一大生活圈，很難予以切割，雖然台北捷運公司成立在前，但新北捷運公司對於輕軌等建設也很有經驗，交通部除了出錢，也會出力協調，待有共識且時機成熟時，就會向社會報告。