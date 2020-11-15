美進入看守政府「台不該輕舉妄動」　立委：川普對我們反而較危險

▲馬文君表示，20日登場的台美經濟繁榮夥伴對話難有延續性與實質利益。（圖／CTWANT提供）

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美國大選落幕上週，中國大陸13日終於對總統拜登與副總統賀錦麗發表祝賀，這也是拜登宣布入主白宮後，陸官方首度對公開表示祝賀。本屆美選峰迴路轉，現任總統川普發起訴訟戰仍持續中，美中台關係將如何發展備受矚目。本週經濟部宣布啟動首屆台美經濟繁榮夥伴對話，事隔一日卻又爆出五角大廈打臉台灣海軍陸戰隊事件。立委馬文君指出，對台灣而言，川普政府恐比拜登危險，美國看守政府期間，台灣勢必謹慎因應，她也認為，台灣政府不應一意孤行的花大錢購買相似性太高的軍備武器。

「川普對我們反而比較危險，」馬文君提到，川普選後動作頻頻，除尋求法律途徑以外，甚至撤換親近的國防部長，提高看守政府階段的危險性，「這是我們比較擔心的，台灣政府要因應」。馬文君不解地說，國防部海軍陸戰隊選擇在這個時間點對外發布和宣示美國陸戰隊抵台，後來卻遭五角大廈打臉，她認為，政權轉移階段，台灣不應該輕舉妄動。

馬文君說，川普的領導作風激進，過去多次藉中國與台灣的矛盾，利用台灣挑釁中國，因應越趨緊張的台海情事，台灣必須為此付出更大的軍事投資或經濟損失作為代價，且美方對台軍售意圖在於賺錢，但這些軍購並非真正符合台灣的需求。

「美國近期對台軍售不乏無效武器，」馬文君指出，美國國防安全合作局日前批准對台軍售MQ-9B、魚叉飛彈等，但MQ-9B屬於偵察機無法掛彈，與MQ-9A能掛彈的攻擊機不同，且MQ-9B與中科院研發的「騰雲機」性能類似，而騰雲機雖不夠完備，但仍可持續精進；而魚叉飛彈與台灣現有飛彈系統雄二、雄三又十分類似，前者射程距離約200公里，後者約 150 公里。因此她認為，政府與其鉅額購買無效武器，應提升國防自主的進程與發展。

從本屆美國大選看總統蔡英文的後執政時期，馬文君點評「跛腳」與「縱容」。她進一步表示，縱然川普在台灣的民意支持度高，然而開票當天，執政黨中常委竟高調戴著「挺川」口罩刻意表達善意，蔡英文顯然認為川普連任沒問題，因而縱容；另一方面也顯示總統提前跛腳，無法管制、限制中常委，以賭博式的方式，將人民作為賭注，這是不恰當的做法。

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