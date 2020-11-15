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川普計畫創辦「媒體帝國」打趴推特！　傳選前展開籌備醞釀數月

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 依據共和黨人消息，早在幾個月前與競選顧問會面時，川普就已討論到推特相關技術等內容。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普上任後就有「推特治國」的封號，部分重大訊息都從推特發布，但歷經此次大選，他發布的訊息多次被社交媒體平台推特隱藏、標註誤導性言論等註記，如今已傳出他想要創辦社交媒體公司的消息。另方面，外傳川普也想要創辦電視媒體與《福斯新聞》抗衡。

綜合每日郵報等外媒報導，隨著川普連任機率越來越渺茫，川普現已開始與身邊顧問們討論未來走向，如今著眼於一系列媒體投資，要讓他在2024年再度競爭總統大位之前，持續成為大眾媒體關注焦點。

多名顧問透露，川普現正考慮創辦新的電視頻道或社交媒體公司，要與那群「背叛者」競爭，更多次討論到成立能與推特抗衡的事業體。此外，共和黨人先前也私下透露，「我認為現在所有的選項都已經擺在桌上，無論是社交媒體，還是媒體公司。」

▲▼ 美國總統川普,白宮。（圖／路透）

依據共和黨人消息，早在幾個月前與競選顧問會面時，川普就已討論到推特相關技術等內容。文中提及，除了推特、臉書等社群媒體平台之外，包括Parler、MeWe、Gab等應用程式都已興起，其中Parler的成長最為驚人，用戶數在大選後翻了一倍，現已達到800萬人左右；只不過，與推特的1.87億每日活耀用戶相比，Parler的用戶數少了許多。

在電視新聞選擇方面，川普現在也在考慮開設新頻道。保守派新聞媒體Newsmax執行長拉迪（Christopher Ruddy）稱，儘管川普擁有龐大粉絲群，與美國歷年來任何一位政治人物都不同，但要推出與主流媒體相抗衡的新聞頻道實屬困難。

據悉，川普曾考慮在白宮開設每日節目，且官員也開始討論如何執行此事，但最終考量後勤因素被擱置，例如難以從總統每日行程抽出1小時做節目。

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