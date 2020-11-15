「提早相信實踐夢想」林大涵專營群眾募資　貝殼放大6年大進化

記者許展溢／台北報導

「讓還沒人相信的東西，更早實現」靠著這股信念，今年33歲的林大涵在六年前成立「貝殼放大」群眾集資顧問公司，讓原創設計者透過募資平台完成夢想，成功募得千萬的企劃達到46件，集資總金額超過21億，公司走過三大事件數度讓公司一度面對關門危機，一直到熬出頭和各大募資平台成為友好關係，還接連開創分公司，未來，林大涵打算再擴大版圖。

▲群眾募資貝殼放大執行長林大涵談公司成立過程。（圖／記者莊喬迪攝）

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貝殼放大創辦人林大涵曾在群眾集資平台《flyingV》任職 ，經手超過200件群眾集資專案，離開後和一群有才華、有能力的前同事，討論出新方向，他們要把「群眾募資」進化，打造「貝殼放大」群眾集資顧問公司，把提案者的想法放上平台，同仁們把故事要說好、行銷做好，流量帶進來。林大涵謙虛的形容創業好夥伴們，「因為我只會做群眾募資，大家也只好配合我」。

▲群眾募資貝殼放大執行長林大涵謙虛的提到，自己只會做群眾集資，因此擁有各種才華的前同事們才會配合他開公司。（圖／記者莊喬迪攝）



群眾集資以前會給人一種不確定性，所以當這麼需要被重視的存在，林大涵舉例像「寶寶攝影機」也可以被群眾集資推起來，而且這個團隊也沒有讓人家失望，做出好產品的時候，那就會發現沒有什麼不能做的。靠著這股信念，公司團隊愈來愈強大，募資不單單只鎖定產品，包括了遊設出版、工藝設計、科技品、社會公益活動等服務範圍往外擴展。

▲貝殼放大ARRC 前瞻火箭｜HTTP-3A 集資計畫。（圖／翻攝貝殼放大網站）



以ARRC前瞻火箭計劃來看，募資過兩次，其中一次金額超過1266萬，「博恩夜夜秀」的募資計劃，當初贊助者超過3600人，募得金額達到397萬多元，都很成功。而在募資的過程，林大涵形容「你不見得要很懂那一塊，但當你參與的話你會懂更多」。

▲貝殼放大ARRC 前瞻火箭｜HTTP-3A 集資計畫。（圖／翻攝貝殼放大網站）



六年走來，貝殼放大遇過三大危機，林大涵說，第一大危機出現在是公司成立2周年，當時推出「眾力時代」展覽，不料贊助洽談不如預期，虧1千多萬，雖沒陷入現金危機，卻延伸出人員辭退問題，一度變成大警訊。

第二大危機是林大涵每季都有一、兩個晚上興起挫折感，他說有時是自己或同事的錯，又或是其他的狀況才會出現的情緒問題。第三大危機是2018年，當時有4至6萬筆贊助者個資被駭客入侵，初估賠償金額從2千萬到上億，還好公司在最短時間找出原因，透過簡訊聯絡等方式找到贊助者，順利在事件完全爆發前12小時解決。

▲貝殼放大分公司-天使放大。（圖／翻攝自Facebook／天使放大）

林大涵秉持著「比別人更早相信」信念，去完成想完成的任務，樹立信任、值得存在，一起努力讓更多人看到未完成而將完成的「可能性」（產品），用小小群眾力量去敲動人和資源。

貝殼放大從原先的10多人，至今超過80人，更接續成立「天使放大」負責創投，「加貝」負責整合行銷，另外還有顧問和開發團隊等等，林大涵認為若貝殼能夠把「創意」跟「計畫」實現並擴大，因此更創了創意研發部門，往後希望跟《ETtoday新聞雲》等合作，經營自我的流量，這樣就能讓創意跟市場，掌握在自己的手上。

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