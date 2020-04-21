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「中山銅鑼灣書店」開幕前林榮基遭潑紅漆！網怒：侵犯到民主自由價值底線

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▲▼ 「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）

▲林榮基「銅鑼灣書店」將於台北中山區重啟，卻遭到不明人士潑漆。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）

記者林育綾／台北報導

前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月25日將在重開「中山銅鑼灣書店」，日前收到律師發函要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱，不料今（21）日上午又遭到不明人士潑漆！林榮基表示，潑漆大約在8點45分到9點之間發生，目前正在警局報案。

▲▼銅鑼灣書店林榮基21日上午在早餐店吃飯，慘被惡煞持紅漆狂撒。（圖／記者邱中岳翻攝）

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▲銅鑼灣書店林榮基21日上午在早餐店吃飯時，慘被惡煞持紅漆狂撒。（圖／記者邱中岳翻攝）

林榮基在21日上午8時許，到書店附近的早餐店，店裡吃飯時，突然遭1名男子持裝有紅漆的飲料杯潑灑，造成林榮基胸口、頭部以及手臂都沾滿了紅漆。

警方獲悉後到場，緊急替林榮基整理清潔，最後警方也陪同林到醫院驗傷，警方認為，除了犯案嫌犯之外，另外還有1名把風的男子，2人犯案後徒步逃離，目前正循線追查下落。

林榮基過去在香港開銅鑼灣書店遭遇困難，2015年被控違法經營而停業，期間還歷經8個月「被失蹤」事件，書店裡5位員工都曾被帶走。他轉而想在台灣另起爐灶，去年透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，獲得許多人支持、迅速達成募資，他認為「我們每一個人都與此息息相關，人民有言論自由、出版自由、閱讀自由，這些都是思想自由的重要部分，只要書還存在，我們就能繼續以書本對抗強權。」

「中山銅鑼灣書店」預計在4月25日於台北中山區開幕，不料日前收到律師信函，指出新北市已有一家「銅鑼灣書店有限公司」在3月3日註冊，由於其業務性質相同，涉及不公平競爭與侵害商標權，要求他不得在台灣使用「銅鑼灣書店」名稱及其他一切侵權行為。

林榮基表示，香港銅鑼灣書店已經被中共用暴力摧毀和收購，沒想如今又被搶先註冊，在台灣開一家「假的」，不過他堅持，「我不管他，照樣開我的書店」。

不料今（21）日林榮基又遭到不明人士潑紅漆，林榮基表示，大約在8點45分到9點之間發生，目前正在警局報案。

此事件也在網路上流傳發酵，網友紛紛表示「太惡質！」「這已侵犯到台灣民主自由的價值底限，呼籲政府一定要嚴辦！」「為什麼開書店要潑漆？」「這樣的事情發生在台灣，是恥辱」

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