群募上架成功率達9成！貝殼放大「找別人沒做過的」賣獨特新意

▲貝殼放大公司執行長林大涵分享當初成立公司的想法。（圖／記者莊喬迪攝）

記者崔至雲／台北報導

「當個說故事的人，用一般人聽得懂的話，把不容易理解的事情、不明白的東西，變成一個有故事的產品，進而吸引群眾目光」，這是群募顧問公司「貝殼放大（BACKER - FOUNDER）」在做的事。創辦人林大涵提到公司每年都會有上千件的提案，和團隊要怎麼選出能上架的案子，他們喜歡找獨特性、有意義的，至今上架的案件成功機率達90%。

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▲貝殼放大輔導案件。（圖／翻攝貝殼放大網站）

「貝殼放大」每年提案大約1、2千件，經過討論及研商後，最後只會選其中100多件，林大涵說「絕對不是商品不好，而是我們不適合」，在面對眾多提案時，公司需要思考有沒有辦法在面對一千、一萬位捐款者時，讓對方感受到信任，必須站在他們的立場，讓他們知道「你的專案就是唯一」、「我們期待的是，參與眾多提案後的5年、10年我們可以跟著品牌一起成長」。

到目前為止，貝殼放大輔導超過300件提案，成功率更達90%，是一般集資專案成功率的兩倍，而這些成功專案平均集資金額超過400萬，其中46件為破千萬案件。林大涵舉例近期正在協助的案子「湛鬥機」，他形容湛鬥機就好比海洋掃地機器人，透過募資，期待將該案子成形，一起解結海洋垃圾問題，結果案子上架沒多久，就有廠商直接上門要訂貨，而且打算直接找工廠製作，目前該案件已募資500萬。

▲貝殼放大正在進行中的案件之一，「湛鬥機」智慧海漂垃圾收集機器人。（圖／翻攝貝殼放大網站）

林大涵表示，「我喜歡做沒有人做過的類型，同時，讓原創的東西、還沒有人相信的東西盡快實現；讓未來事情早點來、讓過去的事情晚點走，而事情過後，回憶起現在參與的項目會覺得有趣又值得」。

▲群眾募資貝殼放大執行長林大涵專訪。（圖／記者莊喬迪攝）

林大涵回顧過去合作的案子，像鮮乳坊已在台灣成功成為新一代「好牛奶」的代名詞，當時募資到600萬元；以流浪狗為主軸的紀錄片《十二夜 2》動保教育推廣計劃，貝殼放大透過周邊商品、群眾集資等募資到500萬元；而雷射切割機二代也募資到3000萬元。林大涵說，貝殼放大提供的全包式服務，就像是「結合傳統顧問，再加上廣告、公關、影片工作室」，並將原本的事物加以說成故事，吸引群眾目光。

▲貝殼放大透過群眾集資協助鮮乳坊募資到600萬元。（圖／翻攝貝殼放大網站）

一間公司的營運不容易，以一般募資平台來看，平均每件案子酌收8%，貝殼放大則是分成2個區塊，上架前的「專案製作費」與上架後總集資金額的抽成「專案服務費」，而每個專案會依照服務內容多寡會有不同的收費模式。

「一次的成功不夠、看到難度的東西有點興奮」，林大涵認為，每一次的挑戰都是新的開始，「我們完成一些事情後，慢慢發現後面有人跟上來了，有新的人加入後，自己則是往下一步走，去新的地方挑戰新的事物」。

▲民眾購買《十二夜2》的周邊產品，資助該片能到更多地方播放。（圖／縫影子宇宙有限公司提供）



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