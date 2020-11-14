川普「連任無望」擬再拚2024！未來動向曝光...還要繼續炒熱度

▲川普親信透露，他打算再戰2024。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選目前僅剩喬治亞州與北卡羅來納州尚未完成計票作業，根據多家美媒報導，民主黨籍參選人拜登幾乎篤定當選，即便川普仍然不願承認敗選，且遭到爆料他有意阻礙拜登團隊進行交接，但《路透社》報導，川普其實已經開始規劃離開白宮後的動向，以確保能繼續曝光於鎂光燈前，保持熱度，直到2024年再戰總統大位。

根據《路透社》報導，隨著全美各地開票作業逐漸進入尾聲，美國總統川普眼看連任希望越來越渺茫，也開始與顧問們討論要參與多項媒體投資，並持續保持曝光，讓他可以在2024年下一屆總統大選來臨前持續維持熱度。根據川普的多名顧問表示，他有意創辦一家新的電視台或是社交媒體公司，藉以制衡那些與他立場相反的媒體。

▲川普不滿推特經常限制他的發文，有意創辦一個新的社群軟體。（圖／路透）



一名共和黨官員透露，「我認為每種選擇都是有可能的，無論是創辦媒體、社交媒體，又或者是在他離開白宮的那天宣布要再戰2024年的總統大選。」事實上，川普想要創辦媒體正是因為他認為多數媒體「背叛他」，創辦社群媒體則是因為推特「抑制」他與美國人的直接交流。

儘管川普還未認輸，但是拜登已於7日達到270張選舉人票的門檻，幾乎篤定當選，預計將於2021年1月20日正式宣誓就職。不過川普仍不斷在沒有證據的情況下，指控投票出現詐欺行為、選舉不公，並因此提出多起選舉訴訟。川普的顧問表示，自從川普認知到這場挑戰真的結束後，已經開始和親信討論，要在2021年到來前宣布將再度出馬4年後的總統大選。

川普因此開始想方設法為2024年鋪路，包括成立一間新的媒體與福斯新聞抗衡。不過事情恐怕沒有這麼順利，據悉，副總統彭斯（Mike Pence）、前美國駐聯合國大使妮基·黑利（Nikki Haley）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）以及參議員湯姆·柯頓（Tom Cotton）等人都排隊等著爭奪共和黨2024年的總統大選參選資格。

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