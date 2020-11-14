　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普選後一周「頭髮白了」！暗示政黨輪替可能　招牌金髮消失

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普13日現身白宮玫瑰花園談論新冠疫情防疫措施，似乎首度暗示政黨輪替的可能，因為當他提及封城措施時，脫口「誰知道下一屆政府由誰執政」。只不過，網友現在關注的是，川普向來頂著的招牌金色頭髮似乎已不見蹤影，更有人說，「川普頭髮真的在一周內變白了。」

綜合紐約郵報、獨立報等外媒報導，自從多間美國媒體7日預測民主黨總統候選人拜登勝選的消息以來，已經過了一周，但在13日這場選後首度發表談話的公開場合當中，現年74歲的川普造型似乎出現變化，招牌金髮明顯白了許多。

許多網友表示，「是我的問題，還是川普頭髮這個禮拜真的從金色變成白色」、「川普頭髮真的在一周內變白了」、「我們要來聊聊，川普的髮型師是如何背叛他的」。

▲▼ 美國總統川普。（圖／翻攝自推特）

▲ 網友議論川普髮色轉變。（圖／翻攝自推特）

BBC記者艾蜜莉麥特里斯（Emily Maitlis）也在推特上說，「（川普）頭髮顏色變了，明顯變得更白，但說話的聲音和速度和之前差不多。」

川普自從就任總統以來，始終頂著一頭招牌金髮，曾強調他的髮型必須保持在完美狀態。但報導也指出，這次髮色轉變並非第一次出現，早在今年7月，他就曾以灰白髮色造型現身記者會，只是此次髮色轉變剛好在選後敏感時間點，這才引起外界高度關注。

▼ 依據外媒觀察，在距離川普約莫6公尺處，川普頭髮看起來是淡金色，但從電視上看起來可能像是白色，不過還沒有到副總統彭斯髮色那麼白。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▼美國總統川普向來頂著招牌金髮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／國道1號南下7車連環撞！車流回堵10km
14年前演《花樣》爆紅！男星「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝
他納悶「1.5衛是什麼鬼格局？」　過來人推實用：不用排隊了
去年雙11買的還沒到！女星1年後開購物車「看到物流狀態崩潰」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

豪放女取貨超開放！宅配員被逼直盯渾圓「胸器」彈跳：我不敢看

擋交接還不夠！華郵：川普不甘下台　下令繼續編2022年財政預算

慧眼看天下／川粉超給力 川普主義將撼動美國政壇？

800kg巨鱷現身住宅區！居民持槍猛射　傷勢過重遭「人道毀滅」

川普訴訟陷苦戰　24hrs內連遭駁回2起！負責律師「我寧願辭職」

喀什米爾大規模轟炸15死　巴基斯坦：印度違反停戰協議2729次

加州新冠確診破百萬！美西跨州旅行自主隔離2週　經濟重啟喊卡

南韓足球隊集體染疫！趙賢祐等4名大將新冠篩檢呈「陽性」

川普痛失鐵票倉！喬治亞州睽違28年首變天　拜登翻盤共和黨大本營

川普選後一周「頭髮白了」！暗示政黨輪替可能　招牌金髮消失

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

吳東諺背著白家綺「狂親他25秒」！　她挺孕肚一看：實在太令人生氣

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

豪放女取貨超開放！宅配員被逼直盯渾圓「胸器」彈跳：我不敢看

擋交接還不夠！華郵：川普不甘下台　下令繼續編2022年財政預算

慧眼看天下／川粉超給力 川普主義將撼動美國政壇？

800kg巨鱷現身住宅區！居民持槍猛射　傷勢過重遭「人道毀滅」

川普訴訟陷苦戰　24hrs內連遭駁回2起！負責律師「我寧願辭職」

喀什米爾大規模轟炸15死　巴基斯坦：印度違反停戰協議2729次

加州新冠確診破百萬！美西跨州旅行自主隔離2週　經濟重啟喊卡

南韓足球隊集體染疫！趙賢祐等4名大將新冠篩檢呈「陽性」

川普痛失鐵票倉！喬治亞州睽違28年首變天　拜登翻盤共和黨大本營

川普選後一周「頭髮白了」！暗示政黨輪替可能　招牌金髮消失

LIFE・經典／解放保存期限　神奇標籤一摸就知道「食物該丟了」

大里農會贈復康巴士喜迎百年慶　盧秀燕：祝福邁向下個一百年

窮到買不起房！他腦洞大開「睡車上or貨櫃屋」　網酸：夏天住看看

美翻！楓葉爆紅中⋯杉林溪最新楓況　2大秋日美景一次賞

簽約就送iPhone12　「海上皇宮」ET賞屋享無敵海景

加黑糖檸檬酸甜順口！彰化新開老屋咖啡　提拉米蘇灑抹茶粉超邪惡

國民黨不下架「顫抖豬」影片　蘇貞昌：對政黨形象不好

閃靈刷手現身台中旅展！主婦霸氣刷20萬只買餐券　飯店數到手軟

她怒譙「用這3種卡訂飯店」超煩　奧客得意：過期了才拿來訂啊

13歲少女遭襲胸　外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」

國際熱門新聞

醫擅自切除「整根陰莖」　他醒來下面空空崩潰

醫從男肛門拔出「30公分黑手」

女教師性侵14歲男生　每周兩次

川普今將露面　美媒估232:306輸拜登

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

川普疑首度承認拜登將繼任：誰知道下屆政府由誰執政

消防員發現自家失火　目睹妻身亡

巨鱷現身住宅區！遭射殺傷勢過重「人道毀滅」

伊凡卡不戴口罩被家長投訴　3子女被迫默默轉學！

納瓦洛：川普無視敗選　白宮正為他第2任期做規劃

海底生物激似情趣用品　網驚：電池裝了嗎？

新娘拍婚紗照墜河　新郎救人也溺斃

即／世衛證實：屏蔽「Taiwan」留言

農夫耕田挖出人臉　竟是新生女嬰

更多熱門

相關新聞

喬治亞州睽違28年首變天！川普痛失鐵票倉

喬治亞州睽違28年首變天！川普痛失鐵票倉

美國總統大選即將邁入尾聲，CNN預測，喬治亞州將會由民主黨籍的拜登拿下，而這也是該州睽違近30年來，首度變天，由紅轉藍。事實上，喬治亞州一直以來都是共和黨的大本營，自1992年柯林頓在總統大選中拿下喬治亞後，就再也沒有民主黨籍的總統候選人奪得此區。

川普疑首度承認拜登將繼任：誰知道下屆政府由誰執政

川普疑首度承認拜登將繼任：誰知道下屆政府由誰執政

為政權交接做準備　拜登下週接受國安專家簡報

為政權交接做準備　拜登下週接受國安專家簡報

納瓦洛：川普無視敗選　白宮正為他第2任期做規劃

納瓦洛：川普無視敗選　白宮正為他第2任期做規劃

川普今將露面　美媒估232:306輸拜登

川普今將露面　美媒估232:306輸拜登

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普美選花絮北美要聞

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

演桃太郎爆紅！女星遭3男綁架性侵還「逼拍不雅照」

男女Uber後座口愛　司機崩潰求救

更多

最夯影音

更多
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面