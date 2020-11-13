堅持不認拜登當選！　巴西總統質疑：美國大選真的結束了？

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是全球少數尚未向民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）道賀的領導人之一；他13日被問到關於美選結果的看法時，更直接表示，「但是結束了嗎？美國選舉已經真的結束了嗎？」

波索納洛13日在官邸外向支持者談話時，被記者問到對於美選結果的看法時表示，「但是結束了嗎？美國選舉已經真的結束了嗎？」他更指出，「我最近看到有一位參選國家元首的偉大『候選人』說，如果我們不撲滅亞馬遜森林大火，就要對我們面對某種經濟後果。」

波索納洛說，「我們要如何應對這一切呢？僅透過外交手段是不夠的...就算是口水用盡還是得靠實力，否則一點用處也沒有。」這段話明顯就是衝著拜登而來，因為他曾在總統辯論時說，若巴西繼續摧毀雨林，就會面臨經濟困境。

除了巴西以外，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）現階段也不願承認拜登政府，11日仍堅稱一切言之過早，「我們無法承認一個尚未合法（not yet legally and legitimately）組成的政府。」

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