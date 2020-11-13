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國台辦回應「台灣不是中國一部分」　批蓬佩奧發表錯誤言論

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▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者曾俊豪、魏有德／台北—北京連線報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，有關言論違反事實、違背美國政府對中方作出的承諾。

中央社報導，蓬佩奧在出席修伊特秀（Hugh Hewitt Show）時受訪，談論諸多中國、台灣相關議題。對於北京是否應意識到美國對台承諾是跨越黨派，蓬佩奧做出上述回應，並表示，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

針對蓬佩奧的表態，中國外交部發言人洪文斌13日下午先抨擊稱蓬佩奧的險惡居心早已大白於天下，「此舉是顛倒黑白、編造謊言，阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

之後，國台辦發言人朱鳳蓮也發表聲明，強調蓬佩奧多次就台灣問題發表錯誤言論，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報。

她表示，有關言論違背事實，違背國際社會基本准則，違背美國政府對中方作出的承諾，「台灣是中國一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的。民進黨當局頑固倚美抗陸、倚美謀」，沒有出路，進行謀獨挑釁，只能搬起石頭砸自己的腳。」

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

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