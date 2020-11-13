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屏東總圖打造樂齡學習新舞台 高年級偶像練習活力全開

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▲屏東縣立圖書館總館為樂齡族開辦「玩心玩物舞青春」學習體驗，活力全開 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲屏東縣立圖書館總館為樂齡族開辦「玩心玩物舞青春」學習體驗，活力全開 。（圖／屏東縣文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣立圖書館總館為樂齡族開辦「玩心玩物舞青春」學習體驗課程，近30位學員經過一個月表演藝術培訓，各自組團展開一場高年級偶像練習生出道發表，舞台上活力全開，讓屏東總圖成為健康樂齡的學習據點。

▲屏東縣立圖書館總館為樂齡族開辦「玩心玩物舞青春」學習體驗，活力全開 。（圖／屏東縣文化處提供）

▲樂齡活力。

縣立圖書館總館後青春期系列「玩心玩物舞青春」學習體驗課程從10月初開課，規劃了桌遊、肢體探索、手作木藝、樂齡MV創作等主題工作坊，肢體探索工作坊由樹德科技大學表演藝術系李鈺玲老師，帶領學員體適能及舞蹈教學，這群偶像練習生們組成、 <菲菲少女> 、3個團體，在成果發表的舞台上熱情競演，展現青銀共創的活力。

「沒想到60歲了還能上台當偶像！」學員開心形容，自己好像變成偶像團體。也有人因為參加活動，遇到久違40多年的老朋友。

縣府文化處表示，為提供適合全民閱讀與生活學習的空間，屏東總圖以全齡化、生活化、人性化為主軸，針對兒童、青少年及樂齡人口等不同年齡層規劃近100場活動，民眾報名熱烈，場場額滿。

樂齡課程系列於12月20日辦理養生講座，邀請知名中醫明醫診所楊世敏院長，教民眾對應節氣如何調養與照顧身體。活動期間每週三上午於總圖一樓設置免費失智檢測服務小站，歡迎民眾使用。

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