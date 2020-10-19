　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

私生飯緊箍咒！　陸個資法草案「禁騷擾偶像」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸個資法,私生飯 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸私生飯現象，瘋狂跟蹤偶像（圖／翻攝微博 大陸導演呂贏）

記者任以芳／台北報導

大陸十三屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕於17日閉幕，其中備受矚目的「個人信息保護法草案」首次提請這次會議審議，保護個人信息的法律正式進入立法程序。消息傳出，大陸不少明星彷彿看到保護傘，未來，瘋狂粉絲不能再透過任何形式騷擾、恐嚇，情節嚴重者將挨罰。

近年，粉絲經濟空前興盛，私生飯問題讓當紅藝人苦不堪言。所謂的私生飯說法源自韓國，意思就是喜歡跟蹤偶像的工作、私生活、未公開行程，或是在偶像家附近蹲點的人，這些瘋狂粉絲經常用各種方式靠近偶像生活，甚至偶像電話、航班行程信息被買賣形成黑色產業鏈、工作行程遭外洩被包車尾隨。

▲▼大陸個資法,私生飯 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸新一代偶像于朦朧曾發文表示，真的怕了。圖／翻攝微博 娛樂硬核妹）

不只大明星們急需保護隱私，一般民眾也需要，大陸個人信息保護專項立法，終於邁出第一步。大陸十三屆全國人大常委會第二十二次會議閉幕，其中，個人信息保護法草案首次提請這次會議審議，個人信息的法律正式進入立法程序。

跟據澎湃新聞指出，相關立法部門表示，現實生活中，一些企業、機構甚至個人，從商業利益等出發，隨意收集、違法獲取、過度使用、非法買賣個人信息，利用個人信息侵擾人民群眾生活安寧、危害人民群眾生命健康和財產安全等問題仍十分突出。「在信息化時代，個人信息保護已成為廣大人民群眾最關心最直接最現實的利益問題之一。」

該報指出，剛亮相的個人信息保護法草案共八章70條，明確了適用範圍，健全了個人信息處理規則，完善了個人信息跨境提供規則，並明確個人信息處理活動中個人的權利和處理者義務，明確了履行個人信息保護職責的部門。

▲▼大陸個資法,私生飯 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸某位瘋狂私生飯打給偶像爸媽。（圖／翻攝微博 遠坂桃）

外界最關注焦點，該草案確立了以「告知、同意」為核心的個人信息處理一系列規則。這意味著，處理個人信息應當在事先充分告知的前提下取得個人同意，並且，個人撤回同意。草案設專節對處理敏感個人信息作出更嚴格的限制，被視為「私生飯」的緊箍咒，將更明確地被法律禁止。

另外，大陸販賣個資十分猖獗，未來管理部門不可隨意公開個人信息。國家機關不得公開或者向他人提供其處理的個人信息，法律、行政法規另有規定或者取得個人同意的除外。

▲台北監獄林姓辦事員於2013年間借調矯正署期間，利用職務之便竄改人事系統個人與他人之個資遭檢舉送辦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲未來在大陸販賣他人個資，最高求處七年以上有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

對於違法情節嚴重，草案規定，由履行個人信息保護職責的部門責令改正，沒收違法所得，並處五千萬元以下或者上一年度營業額百分之五以下罰款（單位：人民幣，同下），可以責令暫停相關業務、停業整頓、通報有關主管部門吊銷相關業務許可或者吊銷營業執照；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處十萬元以上一百萬元以下罰款。

草案還與刑法作出相應銜接，明確違反本法規定，構成犯罪的，依法追究刑事責任。據現行刑法中的侵犯公民個人信息罪，違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因
「OB嚴選」逃稅！補稅金額曝光
中鋼建案342戶「1300人還沒看」　3天就賣光網傻眼
iPhone 12藍色、太平洋藍實機搶先看！實際色差曝光
空拍照曝！濃煙籠罩雲林　季風助攻濁水溪床野火狂燒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

我駐斐濟人員被打　陸官媒總編：大陸外交官挺文雅「台灣有隱瞞」

《新華社》社長蔡名照傳退任　由總編輯何平接任

私生飯緊箍咒！　陸個資法草案「禁騷擾偶像」

中美關係回不去了　朱峰：離新冷戰一步之遙

大陸第三季度GDP增長4.9%！　扭轉「-1.6%」態勢累計達310兆

港府：第4波疫情可能提早出現　將加強病毒檢測

29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

菅義偉向靖國神社供奉祭品　陸：對待侵略歷史的錯誤態度

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸　

四川公路「漸進式」攔腰塌陷！驚悚全過程曝　網一看秒懂：能不塌嗎

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

我駐斐濟人員被打　陸官媒總編：大陸外交官挺文雅「台灣有隱瞞」

《新華社》社長蔡名照傳退任　由總編輯何平接任

私生飯緊箍咒！　陸個資法草案「禁騷擾偶像」

中美關係回不去了　朱峰：離新冷戰一步之遙

大陸第三季度GDP增長4.9%！　扭轉「-1.6%」態勢累計達310兆

港府：第4波疫情可能提早出現　將加強病毒檢測

29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

菅義偉向靖國神社供奉祭品　陸：對待侵略歷史的錯誤態度

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸　

四川公路「漸進式」攔腰塌陷！驚悚全過程曝　網一看秒懂：能不塌嗎

一聽到夏威夷披薩…韓劇男神秒變臉！　李棟旭：誰會把鳳梨放在上面

跆拳金牌國手魏辰洋2度持毒　吞K他命滅證！遭警壓制攔阻

72歲阿伯娶小老婆！盜圖「25歲網紅嫩妻」回應了：這是我

日職／大聯盟曾投無安打　岩隈久志日美170勝今年退休

最強獵男香指南！日網站公布2020「最受歡迎香水」TOP5

野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

又是佛州洛城大對決！　MLB複製NBA總冠軍地區對戰光芒VS道奇

王心凌「1天狂吃6餐」還是超瘦！　真實體重曝光：不是故意的

IG限動「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂　6款主題曲必儲存

大陸熱門新聞

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」罕病曝光

解放軍東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞人孔蓋

女童「倒栽蔥」起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

29歲土豪嗨過頭！狂撒430萬鈔票

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

相親女帶「23親友團」爽吃！男見帳單秒走人

想買iPhone！女大生低價賣卵GG了

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

夫妻清晨下體噴血　崩潰衝醫院！

《姜子牙》票房口碑開高走低　他嘆出無奈真相

四川公路漸進式塌陷！驚悚全過程曝

更多熱門

相關新聞

大陸外交官闖我外館叫囂、動粗

大陸外交官闖我外館叫囂、動粗

兩名中國大陸的外交人員闖入我國斐濟代表處於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員，傳出被打到腦震盪。外交部政次曾厚仁19日表示，並透露這2位中國大陸的外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止時，雙方發生肉體衝突。

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸

《姜子牙》票房口碑開高走低　他嘆出無奈真相

《姜子牙》票房口碑開高走低　他嘆出無奈真相

美制裁反華！　陸青年留學熱潮未減...唯獨「這類人」全面禁赴美

美制裁反華！　陸青年留學熱潮未減...唯獨「這類人」全面禁赴美

藍營邀邱垂正慶光復　陸委會打回票

藍營邀邱垂正慶光復　陸委會打回票

關鍵字：

大陸個資保護法草案私生飯騷擾偶像

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面