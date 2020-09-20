聯絡簿藏洋蔥！女兒「滿滿告白」逼哭媽：不枉賣命生下妳

▲女兒的文章讓媽媽超感動。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

聯絡簿除了有記錄功課的欄位，通常也會有「生活札記」的空間，因此有些老師就會請學生寫「生活札記」來練練文筆。一名媽媽PO出了女兒寫的文章，孩子的文筆雖然樸實，但卻非常真摯，筆下全是媽媽的好；而文章曝光後，也瞬間逼哭大票網友，直呼「沒白疼！」

這名媽媽在「爆廢公社」上PO出女兒寫的生活札記，從整篇文章來推斷，班上的老師很可能是請學生以「我的偶像」來命題。女兒在文中寫道，「我的偶像不是眾所皆知的大美女」，雖然沒有身家破億，在別人眼中也有些平凡，「但在我眼裡她簡直是個神力女超人！」

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女兒的文章繼續寫道，這個偶像總能煮出媲美五星級餐廳的料理，同時一手包辦所有家事，並買回自己想要的東西、帶著她到處遊山玩水，「這就是我的媽媽！」媽媽看到文章後相當感動，不禁直呼，「簽名看到這個，當年賣命生下妳的回憶瞬間都變成甜的了～」

雖然孩子的文筆沒有用太多華麗的詞藻，但卻充滿真摯且豐沛的情感，讓不少網友為之感動，「這孩子沒白疼了」、「媽媽都想哭了」、「媽媽看到已流淚」、「都是別人的孩子」、「寫得真好！是個務實的小朋友」、「果然是個好孩子」、「養對了～這孩子真值得疼愛」、「這孩子太令人感動，看得我都想流淚」。

不過也有一些網友歪樓回應，「看樣子！先做好衝擊的準備，說！闖了什麼禍」、「PS5出了，要寫好話」、「媽媽審閱過、修改多次的成果」、「這次考試肯定有問題」、「小孩的求生意志很強」、「別想太多，全班的草稿都是同一張的」。