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CNN：伊凡卡「超現實」要川普下周宣布敗選　和哥哥、弟弟唱反調

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▲▼川普家族。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普的兒女對於父親的下一步意見不同。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國2020總統大選尚未落幕，總統川普不放棄機會，四處提起訴訟找尋「舞弊」證據。與川普向來親密的3個成年孩子，對於父親的作法則有不同態度；兩個兒子猛攻選舉不實，希望川普能奮鬥到底，女兒伊凡卡卻相對保守，認為父親應該在喬治亞州20日重計票結束後，就直接宣布敗選，替未來的家族事業繼續鋪路。

根據CNN報導，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）都希望父親不要放棄，應該要堅認選舉被操縱、計票結果應該改變，積極奮鬥到底。不過伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）則基於政治、商業考量，認為川普應該採取不同的做法，甚至應該在喬治亞州20日重新計票結束後，就立刻宣布敗選。

知情人士透露，伊凡卡夫婦不認為法律戰可以改變選舉結果，因此伊凡卡給了川普一個更「精確」的意見，那就是現在做的一切可能會毀了他過去4年的成就，甚至危害到川普集團的事業。

知情人士表示，伊凡卡比想像中的還要現實許多，畢竟離開白宮後，她未來的職業生涯還是跟父親緊緊地綁在一起，所以現在比過去任何時候都還需要小心謹慎。

►換她選！英媒：伊凡卡苦勸川普認輸　為2024自己選總統鋪路
►職業生涯毀了！川普敗選「第一千金」成炮灰　伊凡卡下一步曝光
►川普敗選後出路多！當名嘴、再戰2024　光靠「賣名字」就能爽賺

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