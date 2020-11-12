皇家傳承牛肉麵網路訂單「被退1/3」　老闆發聲：自己敢吃才敢賣

記者徐政璿／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日公開在行政院會上，誣賴台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引發軒然大波。儘管皇家傳承牛肉麵PO出證據駁斥，但創辦人陳世楨受訪時證實，網路訂單「有退掉三分之一」。

▲行政院發言人誣賴業者使用萊牛。（圖／行政院提供）

台北市長柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後，丁怡銘在行政院院會會後記者會中大動作反擊，指台北市的牛肉麵節「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」。

對於行政院的指控，牛肉麵節冠軍皇家傳承牛肉麵透過臉書發出檢驗報告，萊克多巴胺顯示為零檢出，澄清行政院的不實指控，並強調牛肉麵店家不該作被操作的工具，「牛肉麵需要嘴饞口水，不要政治口水」。

皇家傳承創辦人陳世楨晚間受訪時表示，他開店28年，自己的母親也是廚師，「我媽媽都說，一定要做出自己都敢吃的東西才賣給別人」，牛肉都有檢驗報告，零檢出他才會採用的牛肉。至於生意是否遭受影響，他說，客人跟他相處這麼多年，一定會相信他，但是網路訂單「有退掉三分之一」。

丁怡銘12日晚間也跟黨籍立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為記者會的「不實指控」造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。不過，這張收據被抓包是報行政院的統編03722403，不禁讓人質疑浪費納稅人的錢。

對此，丁怡銘晚間聲明表示，今天來除了跟業者致意之外，也來享受他的手藝，雖然自己不吃牛，但還是自掏腰包請同仁代訂100份給所有的同仁吃。統編引起質疑的部分，是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。

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