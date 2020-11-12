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代誌大條！買麵打統編是秘書習慣...媒體人分析丁怡銘「3大錯誤」

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▲▼丁怡銘赴牛肉麵店向店家致歉。（圖／行政院提供）

▲丁怡銘赴牛肉麵店向店家致歉。（圖／行政院提供）

記者邱茀濱／綜合報導

為平息「皇家傳承牛肉麵」萊克多巴胺風波事件，行政院發言人丁怡銘親自訂購了店家的100碗牛肉麵，金額共3萬9千元，不過卻有眼尖的網友發現收據上竟出現政院統編，他急忙改口是秘書習慣放統編，並強調會親自付錢。對此，媒體人分析丁怡銘的「三點錯誤」，而且認為問題很大條。

臉書粉專「逆風的烏鴉」在臉書發文稱，丁怡銘因為牛肉麵被轟爆，且整個過程還犯了很多錯，包括「他這個哏是從焦糖來的。不管是原始就是焦糖的哏，或政院中央廚房出口轉內銷，焦糖早就不算正面的意見領袖，這選擇很不明智。」

媒體人續指，第二丁怡銘是行政院發言人，可以直攻柯文哲，更可以直攻國民黨，都還算對等。「但他針對的竟然是牛肉麵店，不管資訊正不正確，都註定會被砲。」

第三，沒查清楚，就說別人用萊牛。而且店家還真的拿出證據說零檢出。假訊息是民進黨上下面對攻擊時的大招，「結果自己也假訊息，當然不被砲也難。」

媒體人表示，老實說，丁怡銘使出買牛肉麵這招，其實還不差，但好死不死，訂單上面竟有行政院統編。等於說是「買麵道歉，政府埋單」，而且丁怡銘還辯稱「這是秘書習慣」，並強調「他本來就打算自己出錢」。

針對此說法，媒體人是不相信的，「但如果這說法是真的，那問題更大，豈不是說他透過秘書的所有消費都會打統編？都打統編，不是都拿來自己報帳？」

最後，媒體人還分析，整件事對行政院長蘇貞昌還有個不利之處。「蘇在民進黨不得人緣，很多綠營的人是樂見看他出糗的。這個事件，等著看，也很難有民進黨的會出來護航。」

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