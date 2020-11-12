快訊／丁怡銘止血衝皇家傳承牛肉麵店　花了3萬9千元訂100碗

▲丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲12日上午出席行政院會，親自針對明年元旦放寬美豬進口標準一事提出建言；沒想到行政院回應，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，副市長黃珊珊甚至出席頒獎，形同為美牛背書。對於無辜受波及的店家，丁怡銘傍晚也在民進黨立委羅致政陪同下，前往該店家致歉，並親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

丁怡銘表示，今天在院會後表示，雖然美牛的飼養過程中飼料裡添加了萊克多巴胺，但牛隻在食用代謝後，不僅肉品中已無法檢出，只要合乎聯合國標準，民眾食用絕對安全無虞。國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，業者出示的零檢出也證明，肉品的安全得到層層把關。

至於在行政院記者會上的言論所引發的風波，丁怡銘也在臉書上表示，他今晚跟立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵，一共花費3萬9千元。（圖／翻攝丁怡銘臉書）



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