快訊／朱立倫晚餐吃「皇家傳承牛肉麵」　親自力挺新北之光

記者羅婉庭／新北報導

針對位於新北市板橋的台北市牛肉麵節的冠軍「皇家傳承牛肉麵」被行政院發言人丁怡銘點名使用萊克多巴胺牛肉，店家立即拿出「零檢出」證明打臉，但名聲已受到影響。對此，前新北市長朱立倫晚間將親自到皇家傳承用晚餐，力挺聲援「新北市之光」。

朱立倫辦公室發言人凌濤表示，行政院未查明事實，大動作開記者會栽贓民間店家使用含有萊劑的牛肉，這種造謠、用公權力影響商譽的舉動令人匪夷所思，朱立倫聽聞此事立即決定到店用餐，用實際行動力挺店家！

▲台北市牛肉麵冠軍前往北市議會抗議政院。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，而行政院發言人丁怡銘卻親自點名台北市牛肉麵節的冠軍就是使用萊牛。受到波及的牛肉麵店家皇家傳承、牛將軍在12日下午強調，他們的肉品對萊克多巴胺都是零檢出，且都是合法牛肉，要求行政院道歉，否則未來會動員牛肉麵業者做宣示，也會依循法律途徑。

面對被丁怡銘點名用萊牛，牛肉麵協會12日下午與牛肉麵節冠軍店家的皇家傳承、牛將軍負責人紛紛抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長鄭正中表示，這些店家好不容易才成為台北市享譽國際的「國麵」，結果因為政黨政治萊豬的事情，把牛肉麵業者也拖下去。在沒有通知的情況下，把冠軍店家抹黑，說是用萊牛做牛肉麵，影響到小老百姓的聲譽，但這不該成為政治口水，所以要求行政院道歉。

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