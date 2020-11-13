百碗牛肉麵3.9萬全民買單？網抓包「最貴一碗270」灌爆丁怡銘臉書

▲丁怡銘12日指拿下台北牛肉麵節冠軍的「皇家傳承」使用萊牛。（圖／翻攝自臉書／中華民國行政院）。

記者柯沛辰／綜合報導

新北市板橋皇家傳承牛肉麵12日遭行政院發言人丁怡銘指控使用「萊牛」，導致店家受到嚴重衝擊。當晚丁怡銘親自赴店內致歉，並訂100碗牛肉麵補償，卻打上行政院統編，遭質疑濫用公帑。對此，丁解釋是秘書習慣性打上統編，但有眼尖網友發現，店內最貴牛肉麵一碗270元、網購最貴一碗230元，訂100碗卻花費3萬9000元，引發討論。

丁怡銘12日上午在行政院會後記者會表示，台北市牛肉麵冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用的就是含萊克多巴胺（瘦肉精）的美牛，這證明只要符合聯合國標準，安全方面就沒問題，否則副市長黃珊珊不可能親自去頒獎。

▲業者抗議政院抹黑。（圖／記者林敬旻攝）

新聞曝光後，業者不停接到謾罵電話，不僅訂單少了許多，更不見以往排隊場面，生意大受影響。為此，業者緊急公布7張SGS檢驗報告，證明未使用「萊牛」，但仍有不知情民眾在Google留下1星負評，讓業者痛批政府無故欺負小老百姓。

起初行政院道歉，解釋並未指涉特定店家，但業者拿出丁怡銘在記者會上秀出的圖卡，照片就是「皇家傳承」菜單、黃珊珊頒獎合照，不排除提告。為此，丁怡銘晚間親赴店家道歉，並訂購100碗牛肉麵，總價3萬9000元，卻被網友發現單上有行政院統編，質疑要「報公帳」。

▲丁怡銘買100碗牛肉麵彌補店家，遭抓包填上政院統編，疑似要「報公帳」。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

眼見網路輿論持續延燒，丁怡銘晚間再次解釋，他稍早就交代同仁要自掏腰包，但秘書習慣性使用政院統編，才導致誤會，目前已經重新下單，取代原本有打統編的訂單。

不過，又有網友抓包，店內最貴的「冠軍養生」牛肉麵一碗270元，網購最貴的「清燉頂級養生牛肉麵」一包也才230元，訂100碗是如何達到3萬9000元？而且訂單上有6項品項，到底訂了哪些商品？為何會訂到這麼高的價錢？引發討論。

儘管丁怡銘已經重新下單，也自掏腰包賠償店家，但最初「浮報公帑」的質疑聲浪不減反增。

▼官網上最貴的「清燉頂級養生牛肉麵」要價690元（3入），平均一碗也只要價230元。（圖／翻攝自皇家傳承）

▼網友指出，店內菜單上最貴的冠軍養生牛肉麵（大碗）270元。（圖／讀者提供，下同）

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