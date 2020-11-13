高雄三讀通過「瘦肉精零檢出」　綠議員氣炸：國民黨要向市民道歉

▲高雄三讀通過「瘦肉精0檢出」，綠營議員痛斥國民黨：「要向市民道歉。」（圖／翻攝自高雄市民進黨）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市議會11日審查食品安全衛生管理自治條例修正案，明定高雄所有肉品必須「瘦肉精零檢出」，國民黨團最終以人數優勢通過三讀。民進黨團在修正案通過後，指責國民黨為了政治操作，「犧牲高雄市民健康，應該向市民道歉。」

針對食安衛生管理自治條例修正案，藍綠兩黨11日在高雄議會場展開激烈攻防，最終在國民黨團、無黨派聯盟的人數優勢下通過修正案，因此讓高雄市成為首個「所有肉品」必須瘦肉精零檢出的縣市。

修正案通過後，民進黨團隨即召開記者會，民進黨高雄市議員林智鴻表示，民進黨整個立法意見，均有顧及到人民的健康，「我們的立場沒有改變，國民黨要為了政治操作，犧牲高雄市民健康，應該向市民道歉。」

對此，宅神朱學恒在臉書感嘆，「呃，所以讓高雄人吃不到，不是針對人體的畜牧類添加物，是犧牲市民的健康？應該道歉？」、「我是不是睡了一覺起來，高雄人在我不知道的狀況下全體進行了人體改造，必須要靠萊克多巴胺維護健康了啊」、「哈囉，你們各位還好嗎。」