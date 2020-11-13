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高雄三讀通過「瘦肉精零檢出」　綠議員氣炸：國民黨要向市民道歉

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▲▼高市三讀瘦肉精0檢出 綠議員怒嗆國民黨：向市民道歉。（圖／翻攝自高雄市民進黨）

▲高雄三讀通過「瘦肉精0檢出」，綠營議員痛斥國民黨：「要向市民道歉。」（圖／翻攝自高雄市民進黨）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市議會11日審查食品安全衛生管理自治條例修正案，明定高雄所有肉品必須「瘦肉精零檢出」，國民黨團最終以人數優勢通過三讀。民進黨團在修正案通過後，指責國民黨為了政治操作，「犧牲高雄市民健康，應該向市民道歉。」

針對食安衛生管理自治條例修正案，藍綠兩黨11日在高雄議會場展開激烈攻防，最終在國民黨團、無黨派聯盟的人數優勢下通過修正案，因此讓高雄市成為首個「所有肉品」必須瘦肉精零檢出的縣市。

修正案通過後，民進黨團隨即召開記者會，民進黨高雄市議員林智鴻表示，民進黨整個立法意見，均有顧及到人民的健康，「我們的立場沒有改變，國民黨要為了政治操作，犧牲高雄市民健康，應該向市民道歉。」

對此，宅神朱學恒在臉書感嘆，「呃，所以讓高雄人吃不到，不是針對人體的畜牧類添加物，是犧牲市民的健康？應該道歉？」、「我是不是睡了一覺起來，高雄人在我不知道的狀況下全體進行了人體改造，必須要靠萊克多巴胺維護健康了啊」、「哈囉，你們各位還好嗎。」

呃?所以讓高雄人吃不到不是針對人體的畜牧類添加物是犧牲市民的健康，應該道歉? 我是不是睡了一覺起來，高雄人在我不知道的狀況之下全體進行了人體改造，必須要靠萊克多巴胺維護健康了啊? 哈囉，妳各位還好嗎?

朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月11日 星期三

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