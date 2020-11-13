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丁怡銘跑到「人少分店」道歉　 葉元之踏入總店...狠嗆他8字

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▲葉元之掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市議員葉元之。（圖／記者羅婉庭攝）

記者曾羿翔／綜合報導

行政院發言人丁怡銘12日指稱牛肉麵節冠軍「皇家傳承」用的美牛含有萊克多巴胺，遭店家拿出檢驗報告狠打臉，丁怡銘隨後親自前往店家道歉。據了解，丁前往的重慶路店面是屬「人較少」的，新北市議員葉元之晚間到總店慰問，稱丁根本就是「大街罵人小巷道歉」。

綜合媒體報導，葉元之指出，丁怡銘明明就知道老闆人在新海路總店，但卻跑到人較少的重慶路老店，誠意不足，「蔡總統最喜歡幫被棄單的店家，這回老店受傷害更應出面」。葉元之還說，「丁怡銘出面道歉不夠，蘇貞昌甚至是總統蔡英文也要道歉，才能還給業者公道。」

▲▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲丁怡銘向業者致歉，下訂100份牛肉麵，卻被指出跑到人較少的店面。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

為了平息萊克多巴胺風波，丁怡銘本人12日晚間還親自訂了店家100碗牛肉麵，金額共計3萬9千元，不過卻因訂單收據上的出現政院統編，被外界質疑是報公帳，目前他回應是秘書平常習慣放統編，也強調這筆錢會自己出。

▲▼訂百碗麵送來店前20名 黃珊珊,皇家傳承牛肉麵。（圖／翻攝自皇家傳承牛肉麵臉書）

▲黃珊珊自掏腰包請100碗牛肉麵，請民眾一起享用。（圖／翻攝皇家傳承牛肉麵臉書）

北市副市長黃珊珊當晚也帶市府官員到店家享用牛肉麵，也自掏腰包花了「2萬2000元」、更招待100碗給民眾享用，「皇家傳承」店家還貼出發票，證明黃珊珊真的是自掏腰包，有網友還回應「沒有打統編」。此外，店家也決定加碼每日10碗，凡是13日到15日到店的前30名客人，都能免費享用1碗「麻辣藤椒牛肉麵」。

▼行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

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