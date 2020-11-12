環保局長10日遭拔官　雲林縣府今大動作稽查大斗南地區工廠

▲今日稽查工廠由水保科、空噪科、環境衛生科、一一從工廠製程採樣取回檢驗，檢驗結果約一週時間可出爐。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林因大斗南地區不時惡臭彌漫市區造成鎮民、網友撻伐，本月10日縣議員於議會質詢雲林縣長，由張麗善親當場下令將環保局長調離現任局長職務、當場拔官，為展現維護雲林縣空氣品質決心，張麗善12日率環保局副局長黃富義及各科室主管大動作前往工廠稽查，現場查無不法，並取樣待驗。

雲林縣長張麗善表示，要讓縣內所有廠商符合所有規定，不要造成地方的困擾、造成鄉親呼吸新鮮空氣的權力受到阻礙，我們必須讓廠商知道，他們在所有的營業過程當中一定要兼具這樣的社會責任，所以今天我們採取不定期的抽查，以及無預警的聯合稽查。

張麗善說，如果我們有透過預先通知，則無法據實還原、也無法從源頭暸解問題為何，今天最重要是要了解，到底工廠製程及整個操作有沒有產生問題，所有燃料有沒有違反規定，甚至用廢棄油廢棄輪胎來提煉重油造成所有異味，異味產生本生我們必須要調查而且實際的抽樣、採取樣品回去做檢驗，這部分是我們想來深入了解的。

▲今日受稽查廠商指出，廢水放流前會先行處理，目前準備在廢水池加蓋來抑制廢水異散出，工程已在進入發包階段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局將透過成立環境監督小組，邀請專家學者協力輔導改善廠商，維護空氣品質及環境淨化，實地了解源頭。由水保科、空噪科、環境衛生科、一一從工廠製程採樣取回檢驗，檢驗結果約一週時間可出爐。

環保局副局長黃富義說明，如發現有異常將會先行做列管，列管後即在廠區內外周遭安裝24小時監測系統，並請專家進場輔導，來針對事實發生地，盤點出大斗南地區13家廠商，逐一無預警進場深度查核。將來此SOP會推動到全縣，只要廠商有疏失就會列管專案輔導廠商，遭布建24小時微感測

解決問題。

今日受稽查廠商指出，廢水放流前會先行處理，目前準備在廢水池加蓋來抑制廢水異散出，工程已在進入發包階段，而天然氣管線也已向中油申請使用，約明年8月會完成，將依法向環保局申請展延 明年10月前適用原標準做法，10月後使用新標準，天然氣燃燒機用最頂端的機型，可達到最高標準 超前部署，將改善措施做到最好。

▲稽查行動將針對工廠的製程、操作以及所有燃料是否違反規定，必須要調查而且實際的抽樣、採取樣品做檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►冬天到了保養品換季，一定要算上這罐！



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林斗南空污惡臭慘被砲轟！張麗善哽咽拔官：環保局長即請調離

►雲林碗粿爸急PO文：勿捐款！ 要讓孩子知道「不能靠伸手活」

►三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭 張麗善：業者同意遷廠到專區

►西螺女投資匯款受阻！型男肌肉警鐵口直斷阻詐 她秒回：很忐忑