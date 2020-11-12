西螺女投資匯款受阻！型男肌肉警鐵口直斷阻詐　她秒回：很忐忑

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺警分局日前接獲銀行報案，指一名婦人欲匯款，行員察覺有異，需員警到場協助處理，西螺派出所警員張成瑋及林青蓉到場瞭解，發現婦人是遭人以投資名義企圖詐財，趕緊勸說婦人，並同時查出匯款帳號為警示戶，這才保住婦人5萬多元錢財。西螺警分局長張明盛隨後親臨銀行致謝，行員即刻通報倖免民眾受諞。

▲匯款婦人配合開啟友人所傳房地產文件照片讓警員確認，警員張成瑋一眼看出此為常見詐騙手法，並告知婦人「這是詐騙」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮一名婦人10日下午約1點多前往京城銀行向行員表示，「我要匯款」，香港的友人邀投資房地產，欲匯款五萬五千元，目的是購買權狀憑證。行員請婦人填資料的同時，向其關懷詢問匯款對象背景，從婦人回應談吐察覺有異，隨即通報西螺警分局請求警員到場協助處理。

西螺警分局獲報後，由西螺派出所警員張成瑋及林青蓉到場瞭解，經安撫了解後婦人坦承，其實與匯款對象、所謂的「友人」是經APP認識，僅視訊過但素未謀面，她並配合開啟「友人」所傳房地產文件照片讓警員確認，警員張成瑋一眼看出此為常見詐騙手法，並告知婦人「這是詐騙」，警局同仁亦同步查出該匯款帳戶為警示帳戶立即回報。

▲西螺分局副分局長黃仁男(左)至西螺派出所頒贈茶葉禮盒予西螺派所警員張成瑋（右）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員勸說婦人勿上當，並告知婦人，其實類似手法非常常見，經查證該匯款帳戶早已被通報為警示帳戶，這才讓婦人如夢初醒，驚覺險遭詐騙，婦人卸下心防這時脫口說出「其實來匯款，心中很忐忑，也希望能遇到警察」，所幸在行員細心觀察機警通報，警方迅速查核警示帳戶下，破解詐騙話術，保住五萬多元錢財。

西螺警分局說明，於今年109年度至今已攔阻詐騙共13件，總計金額高達710萬餘元，其中警員張成瑋就攔阻了4起詐騙案，表現十分優異，張成瑋為警專34期，於2017年畢業後即分發至西螺分局服務，熱愛運動的他常利用勤餘時間健身及打籃球，也養成強健的體魄，另張成瑋於今年6月份因阻詐有功獲縣長張麗善表揚。

▲西螺分局分局長張明盛(右2)前往京城銀行西螺分行致贈紀念品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨(11)日上午由副分局長黃仁男代表分局長前往西螺派出所頒贈茶葉禮盒予張員，嘉勉同仁不遺餘力守護民眾財產安全。西螺分局分局長張明盛亦前往京城銀行西螺分行致贈禮品，金融機構關懷提問及通報警方到場，成功攔阻詐騙保住民眾身家財產。

警方呼籲民眾網路交友要小心，並善用報案電話110或反詐騙專線165諮詢，更多防詐資訊可瀏覽內政部警政署165全民防騙網https://165.npa.gov.tw。

▲張成瑋為警專34期，於2017年畢業後即分發至西螺分局服務，熱愛運動的他常利用勤餘時間健身及打籃球，也養成強健的體魄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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