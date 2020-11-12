三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭　張麗善：業者同意遷廠到專區

▲洲仔社區理事長顏順隆代表遞交陳情書，縣長張麗善收下後他卻突然要下跪遭扶起，顏順隆紅著眼匡拜託縣長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

三好米集團億東公司將在二崙鄉旭光國小附近興建稻米乾燥中心，因距離學校、社區很近，居民發起自救會陳情，11月6日先發動約300人在工地舉布條抗議，雲林縣長張麗善到場勘查後宣布勒令停工，今（12）日村民分乘數輛遊覽車前往雲林縣議會陳情，洲仔社區理事長一度要向張麗善下跪被扶起。

居民表示，億東公司（三好米）於雲林縣二崙鄉大庄段953地號申請設置碾米廠，該開發案位於大庄村、庄西村的中心點，距離旭光國小140公尺、方圓500公尺內涵蓋兩村七部落、五個社區活動中心。

▲三好米集團的億東公司將在二崙鄉旭光國小附近興建稻米乾燥中心，當地居民今（12）日上午分乘數輛遊覽車，前往雲林縣議會陳情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居民陳情表示，碾米加工運作產生的米糠粉塵不利於國小學童和居民健康、機器運作的噪音將影響學童受教品質和居民生活品質、唯一道路僅七米寬且為當地主要通道，開廠後勢必每日大型重車往來，嚴重威脅交通安全、該區域無污水排放系統，工廠廢水亦將對農業區生態環境造成重大衝擊。

雲林縣長張麗善在議會休息時到門口接受村民陳情書，洲仔社區理事長顏順隆代表遞交陳情書，縣長收下後他卻突然要下跪，張麗善立即扶起，顏順隆紅著眼匡拜託縣長。雲林縣議會議長沈宗隆指出，議會議員不分藍綠一定會跟民眾站在一起，強力監督，絕不容許三好米在二崙設廠，相信縣長也一定與村民站在一起，請大家放心。

▲雲林縣議會議長沈宗隆（右二）接受村民的陳情書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，三好米設廠是為因應農民繳交公糧需求設置，聽到地方心聲後，不設碾米廠改設儲存廠倉庫，雖沒粉塵，但還是有交通問題，經多次協調，今天達成共識，業者同意遷廠到專區，繼續服務農民公糧收購，也解決村民疑慮達到三贏。

▲雲林縣長張麗善表示，經過多次協調，今天達成共識，業者同意遷廠到專區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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