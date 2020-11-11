斗南長期惡臭...張麗善在縣議會含淚拔官　支持者今早送花打氣

▲婦女民眾表示為昨日議會質詢有關環境污染引發張縣長當場撤換環保局長以示解決環保困境決心事件，向張麗善送上鮮花，表達支持，並給予加油打氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會正進行第19屆第4次定期會總質詢，昨日縣議員蔡東富針對斗南長期惡臭空污問題，質詢環保局長鄭育麟，並轉請縣長張麗善看著辦，張情緒激動哽咽下令「即將環保局長鄭育麟調離現任局長職務」。今（11）日上午多名婦女民眾前往議會向縣長張麗善送上鮮花，表達支持，並給予加油打氣。

近30位婦女民眾來自斗六市、斗南鎮，表示為昨日議會質詢有關環境污染引發縣長當場撤換環保局長、以示解決環保困境決心事件，向張麗善送上鮮花，表達支持，並給予加油打氣。張麗善指出，針對昨日蔡議員質詢有關環境惡臭的個案廠商，目前已執行全日24小時監控，並對該工廠進行改善輔導，縣府一定會捍衛民眾呼吸一口新鮮空氣的權利。

張麗善痛心表示，縣政推動不僅僅要對議員負責，更要對全民負責，苦民所苦。調職人事已定，希望未來環保團隊能更嚴謹、群策群群力來面對與解決鄉親的檢舉與所託。張麗善又說，昨日議會會後也已與鄭局長溝通，期望他調任參議一職後，秉其專業，繼續給予縣政相關建言。

▲雲林縣議員蔡東富針對斗南長期惡臭空污問題質詢，並轉請縣長張麗善看著辦，張情緒激動哽咽下令「即將環保局長鄭育麟調離現任局長職務」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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