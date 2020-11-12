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行政院稱「牛肉麵節冠軍用萊牛」　賴香伶轟丁怡銘：你說謊高手？

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▲▼民眾黨團「萊豬叩關倒數五十天 民進黨還要睡多久？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團「萊豬叩關倒數五十天 民進黨還要睡多久？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲12日親赴行政院會呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，然而行政院發言人丁怡銘卻反擊，稱台北市牛肉麵節冠軍用萊牛。事後，台北市副市長黃珊珊回應，政院發言人未經查證，發言顯然非常不當。民眾黨立法院黨團總召賴香伶則在記者會上高分貝砲轟丁怡銘「是說謊高手嗎？」

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

對此，黃珊珊表示，我們台北市牛肉麵節的相關廠商用的牛肉都合法，目前查到有紐澳牛肉跟台灣本土牛肉，這個發言人發言顯然非常不當。柯文哲則說，要釐清事實真相。而台北市政府產發局長林崇傑強調，目前洽詢廠商是使用合法進口美牛，但不知道有沒有萊克多巴胺，這目前沒任何證明。

民眾黨團12日下午也召開「萊豬叩關倒數五十天，民進黨還要睡多久？」記者會，賴香伶砲轟，一個最高行政機關的發言人在未經證實的情況下，用這樣方式，竟然稱牛肉麵業者用萊牛，「 你夠格嗎？」、「是說謊高手嗎？」

賴香伶痛斥，2012年，民進黨當時對抗美牛，現在場景物換星移，民眾黨團要求標記萊豬，國際上共有160個國家都不吃，但行政院竟然用這種訕笑的方式對待民眾和在野黨，「這是不夠格的行政院發言人」，譴責行政院「拉牛救豬」、「問A答B」的傲慢態度。

對此，牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」稍早在臉書提出檢驗證明，並沒有使用萊克多巴胺牛肉。

▲▼民眾黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼民眾黨團「萊豬叩關倒數五十天 民進黨還要睡多久？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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