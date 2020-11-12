牛肉麵節冠軍店被指使用萊牛　柯文哲：政院若耍陰北市就翻臉

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

柯文哲12日上午親赴行政院呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，然而行政院發言人丁怡銘卻說，台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，如果萊克多巴胺有問題，相信台北市副市長黃珊珊也不會去頒獎。對此，柯文哲回擊，如果行政院耍陰到一個程度，「我們就翻臉。」

柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

▲台北市副市長黃珊珊、市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲12日下午回到台北市議會備詢，國民黨團書記長陳重文先詢問，柯文哲有沒有大聲為台北市表達建議？過程是否平和？柯文哲謹慎回應，今天是以誠懇態度來解決問題，並沒有吵架。

陳重文表示，雖然行政院稱柯文哲是「專家」，結果柯文哲走了之後，行政院召開會後記者會，卻在背後出來打柯文哲一把，說黃珊珊去頒獎的牛肉麵節是用萊牛，會不會覺得台北市吃了虧。

對此，黃珊珊痛批，我們台北市牛肉麵節的相關廠商用的牛肉都合法，目前查到有紐澳牛肉跟台灣本土牛肉，這個發言人發言顯然非常不當。柯文哲則說，要釐清事實真相。而台北市政府產發局長林崇傑強調，目前洽詢廠商是使用合法進口美牛，但不知道有沒有萊克多巴胺，這目前沒任何證明。

陳重文追問，有沒有覺得被陰？柯文哲回應，他們是很誠懇的講，對方如果要耍陰的，「到一個程度我們就翻臉了，就這樣。」

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