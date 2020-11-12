「健康天使」違法製千萬片口罩！莊人祥：會依藥事法開罰

記者趙于婷／台北報導

彰化地檢署昨（11）日上午接獲檢舉，口罩製造商健康天使股份有限公司違法製造製造口罩，其中交給口罩國家隊就高達421萬2000片，這也是台灣實施雙鋼印口罩後，首次出包，再次打擊國家隊名譽。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，廠商主要是申請製造醫用口罩「擴充未事先告知」，這部分檢調已在進行偵辦，會請食藥署跟衛生局針對藥事法做處置。

▲彰檢查獲口罩公司未經許可製造醫療用口罩對外販售案件。（圖／記者李忠憲翻攝）



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健康天使公司雖有取得衛生福利部第一等級醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第006444），可製造生產第一等級醫療器材之醫用口罩，且經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心列為定額徵收醫用口罩之廠商（俗稱口罩國家隊），但該許可證限定的製造廠地址為彰化縣田尾鄉中山路某處。

但該廠商自9月底起，在未經核准位於田尾鄉四維巷的該公司二廠，擅自製造生產「健康天使」品牌的醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販賣。

彰檢指出，該口罩經核算已銷售的違法製造「健康天使」品牌口罩數量高達1033萬1300片（包含交給國家隊421萬2000片），現場扣案未經核准擅自製造口罩數量為1906箱（每箱皆為2000片，共381萬2000片）、口罩機2臺、雙鋼印模具7組。目前全案經檢察官訊問後，認盧姓負責人涉嫌違反藥事法罪嫌，並諭知交保新台幣80萬元。