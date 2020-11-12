陳智菡酸行政院「有時間做背板打混仗」：有政府會做秀！

▲北市府發言人陳智菡。（資料照／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

針對行政院12日在院會後記者會，發言人丁怡銘說，台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，如果萊克多巴胺有問題，相信台北市副市長黃珊珊也不會去頒獎。台北市政府發言人陳智菡表示，行政院有時間心力製作記者會背板梗圖打混仗，卻不願花心力做好與人民地方溝通的工作，到底是「有政府，會做事」？還是「有政府，會做秀」？

台北市長柯文哲12日上午赴行政院提臨時動議，籲請中央做到「源頭管理、明白標示」，並且提出4點具體建議。事後丁怡銘在行政院院會會後記者會中回應，台北市的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題，「如果萊克多巴胺有問題，我相信台北市也不會由副市長親自去頒獎。」

對此，陳智菡說，政院迴避今日柯文哲市長針對萊豬開放應強化源頭管理與標示的建言，態度令人遺憾，北市府積極解決爭議，希望化解中央與各地方政府歧見，並由柯市長親赴院會，提供具體做法與建議。

陳智菡痛批，行政院故意迴避焦點，甚至在店家不知情的狀況下，以國家機器取得並公布店家商業資訊，行政院有時間心力製作記者會背板梗圖打混仗，卻不願花心力做好與人民地方溝通的工作，到底是「有政府，會做事」？還是「有政府，會做秀」？令人遺憾。