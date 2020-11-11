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子入獄...雲林補衣嬤住漏水屋補衣維生　二監探望致贈慰問金

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▲副典獄長黃勝雄代表偕同調查科長、調查員前往其家中關懷、慰問，並致贈慰問金一萬兩千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲二監副典獄長黃勝雄代表偕同調查科長、調查員前往其家中關懷、慰問，並致贈慰問金一萬兩千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄林姓受刑人家中日前因屋頂殘破漏雨，由11歲兒子手寫一封求助信經由村長轉介覓得一群善心英雄幫助修屋完成，雲林二監得知消息後，發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，由副典獄長黃勝雄代表偕同調查科長、調查員前往其家中關懷、慰問，並致贈慰問金一萬兩千元。

雲林第二監獄指出，林母一開始婉拒慰問金，她認為社會上弱勢團體眾多，應將有限的資源給予更需要的人，更說其實很擔心之後有心人士利用報導，對於不知情民眾進行詐騙，那可真是罪孽深重，若是如此，則寧願自家漏水，也不願他人受害。

林母向雲二監人員詢問其子在監身體是否安好，深怕會看到報紙而擔心此事，雲二監調查員回覆表示，已派輔導人員對於該受刑人進行輔導，目前情狀正常，會給予良好的醫療照護，請林母不要擔心。

雲林第二監獄典獄長杞炎烈表示，為積極落實法務部援助家庭計畫，協助經濟弱勢家庭與貧困的孩童心安，本監對於收容人家庭均十分重視，遇有急難情形，則積極提供實物資源援助，不僅讓本監收容人能安心服刑，更能讓家庭避免因一時經濟危難陷入低失學、低社會參與的循環，最終走上偏差的人生道路。

109年度法務部矯正署雲林第二監獄極積執行法務部援助家庭及時雨方案，至今已發放物資補助3萬8千元整，共計12組家庭獲得援助。

▲副典獄長黃勝雄代表偕同調查科長、調查員前往其家中關懷、慰問，並致贈慰問金一萬兩千元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林母向雲二監人員詢問其子在監身體是否安好，深怕會看到報紙而擔心此事，雲二監已派輔導人員對於該受刑人進行輔導，將給予良好的醫療照護，請林母不要擔心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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