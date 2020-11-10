照顧農民提升農產技術　雲林縣12月1日起停收農機號牌規費

▲雲林縣將自109年12月1日起停收行之有年的農機號牌規費。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2020雲林國際農機展，短短3天創下52萬人次的參觀人潮，現場交易金額高達5.8億元，可見機械代替人力已經是現代農業生產趨勢，雲林縣為農業大縣，務農人口眾多，基於照顧農民及提升縣內農業生產技術，雲林縣政府自109年12月1日起停收農機號牌規費，以減輕農民負擔。

依據「農業機械使用證管理作業規範」，農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草（青割玉米）收穫機等6種四輪或四輪以上具動力可於道路行駛之膠輪式農機，其所有人必須依規定向各鄉鎮市公所申請農業機械使用證及農機號牌，並將農機號牌懸掛於農機機身的明顯位置，才能行駛於市區道路或公路。

農業處長魏勝德指出，農民對於農機也有越來越大的需求與仰賴，各式農機既可幫助農民省工省力，也可以降低成本，更可以減輕農業缺工問題，因此雲林縣將自109年12月1日起停收行之有年的農機號牌規費。歷年來農民向公所申請農機號牌時，由公所向農民代收100元規費，再由公所繳納至縣庫，但自12月1日以後，農民將不用繳納此筆規費。

雲林縣長張麗善強調，農業是國家的根本，現今農村老化及缺工愈來愈嚴重，縣府團隊持續努力透過科技與農業的結合，提昇在地農業競爭力，讓年輕人對農業產生興趣與意願，也將持續辦理雲林國際農機展，希望藉由新型態的農業科技與農業機械增加農民收益，讓台灣農業永續經營發展。

▲農機號牌必需懸掛於農機機身的明顯位置，才能行駛於市區道路或公路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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