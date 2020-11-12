傳美「陸戰突擊兵」來台傳授戰技　 國防部：與事實不符

▲美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

記者蕭羽耘／台北報導

先前傳聞美國海軍陸戰隊應邀來台左營授課，但美國國防部發言人予以否認，稱相關說法「不準確」。國防部也在12日聲明，「與事實不符」。

台媒與日媒日前引述消息指出，美軍陸戰隊突擊兵（Marine Raiders）9日起在高雄左營基地替國軍進行為期4周的戰技訓練。美國國防部官方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）稱，如果消息屬實，將是自1970年代以來首次公開美台雙方的秘密軍事培訓。

不過，這項消息經美國國防部五角大廈發言人索普爾（John Supple），透過印度太平洋司令部以電郵方式向《星條旗報》發表聲明說，有關美軍陸戰隊在台灣培訓戰技的報導「不準確」，他也表示，「美國仍然恪守一個中國政策」。

雖然未獲證實，但民進黨立委陳亭妃卻持樂觀看法，她認為，台美交流不會因為任何因素有改變，美軍陸戰隊跟台灣交流非常低調，而且大家會用比較保守的方式，所以交戰策略因為情勢改變會有所調整，「不準確」不代表否認且包含很多意涵。

而我國國防部終於在12日發出聲明，表示美軍陸戰隊到台灣協助陸戰隊軍事訓練的消息，並不是事實，海軍也未就相關報導進行證實。強調台美雙方基於區域安全合作夥伴的關係，各項軍事交流維持正常的推動，「所謂美軍陸戰隊本週在左營協助陸戰隊軍事訓練的報導」，與事實不符。

