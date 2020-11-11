爭取長照廊帶成型　陳亭妃：期盼形成長照示範區

▲立委陳亭妃邀集國發會處長彭紹博、衛福部社工司司長楊錦青、長照司司長程健芳等跨部會官員一同協調，確定北區勝安社區活動中心，設立長照服務中心據點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在人口老化的趨勢下，長照成為政府力推的政策之一，立委陳亭妃11日邀集國發會處長彭紹博、衛福部社工司司長楊錦青、長照司司長程健芳等跨部會官員一同協調，確定台南市北區勝安社區活動中心，納入北區地方創生計畫的範圍，設立長照服務中心據點。

立委陳亭妃說，這次會議排除很多障礙，兩部會也達成共識，立委在中央爭取「帶頭拚」，希望給地方更多發展。

原本由陳亭妃爭取的北區地方創生計畫是兩個計劃組成，分別是前鋒路的「台南市長照創新整合服務據點計畫」主要提供長照產業發展，有小規模機能服務、團體家屋等空間規劃，預算2915萬；以及台南美國學校舊址人行空間改造之「阿嬤妳看市集」，預算750萬，現在進一步將勝安社區長照服務中心據點整合進來，預算2900萬，北區地方創生計畫成爲三個計畫，總預算近7000萬。

陳亭妃表示，以長照為主的創生計畫，加上附近的成大老人醫院，可以在當地形成大區塊的示範點，這樣的長照廊帶，可以讓地方的長照產業逐漸成型，希望可以領先全國成為長照示範區，發揮都市型地方創生的示範效果。

在跨部會協調後，會議結論確認興建經費以地方創生納入前瞻預算計畫，待市府變更計畫後，國發會即可召開工作會議，陳亭妃盼台南市北區區公所、市府相關局處，儘快確認變更之計畫，在11月底即可送至地方創生計劃主責單位國發會。

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