美陸戰隊赴台教戰術遭駁不準確！　張競：敏感事項「只能做不能說」

▲美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像）



記者邱茀濱／綜合報導

針對媒體報導，美軍陸戰隊應邀來台左營授課，事後被美國國防部發言人否認，並稱報導「並不準備」一事，中華戰略學會研究員張競今（11）日強調，美國防部面對相當程度政治壓力，且嚴重到須加以嚴肅否認地步，顯然情況「確實不太妙」，並提醒很多敏感事項維持低調，「只能做不要說」，才是可長久經營軍事合作關係的政治智慧。

先前有消息指出，9日起連續四週美國海軍陸戰隊將在高雄左營軍區，傳授我方海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊，有關突擊舟、快艇滲透的作戰課程。事後海軍態度相對低調，僅表示台美軍事安全合作均維持正常進行，個案內容不予評論。

而美國國防部發言人薩波（John Supple）則透過印太司令部的電郵回應《星條旗報》，表示有關在台灣的報導「不準確」，並強調「美國仍然遵守一中政策」。

張競對此表示，其實各國軍隊處理軍事新聞基本都抱著「四不」原則，包含「不針對個別軍事活動」、「不針對軍事情報蒐集作業」、「不針對正在進行之機密作戰行動」及「不針對負有保密義務規範之國際軍事合作事項加以證實或評論」等。

他認為，海軍司令部回應社會傳聞時，確實是「從未證實」此事，所有認定海軍司令部對此未加否認就代表證實此事之媒體報導，其實是未能思考前述「四不」原則，以及相關高層政治操作因素所致。

張競強調，美國國防部對此提出嚴正否認，意味著確實面對相當程度的政治壓力，因此可以看出情況「確實不太妙」，並提醒其實很多敏感事項維持低調，只能做不能說，才是可長可久永續經營軍事合作關係之政治智慧。

他還說，若台灣不遵從對美方所提承諾，故意打擦邊球，刻意販售政治搖頭丸或是壯膽強心針，最後必然是我方受到嚴重傷害。