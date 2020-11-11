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傳美軍「陸戰突擊兵」教官來台傳授戰技　五角大廈說話了！

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▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲傳美軍陸戰隊來台傳授戰技。圖為國軍海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者王致凱／綜合報導

傳聞美軍陸戰隊受國軍邀請，近期派教官赴左營海軍基地進行為期4周的軍事授課，主要傳授陸戰隊和兩棲特勤中隊突擊舟和快艇滲透戰技。對此，美國國防部發言人透過官媒回應說，相關說法「不準確」。

台媒與日媒引述消息指出，美軍陸戰隊突擊兵（Marine Raiders）9日起在左營基地替國軍進行為期4周的戰技訓練。美國國防部官方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）稱，如果消息屬實，將是自1970年代以來首次公開美台雙方的秘密軍事培訓。

對此，美國國防部五角大廈發言人索普爾（John Supple）11日透過印度太平洋司令部以電郵方式向《星條旗報》發表聲明說，有關美軍陸戰隊在台灣培訓戰技的報導「不準確」。索普爾表示，「美國仍然恪守一個中國政策」。

五角大廈強調，美國的行動仍以《台灣關係法》為指導方針，並以台灣的防衛需求作出評估，40多年來都是如此。索普爾說，「美國將繼續向台灣提供必要數量的國防裝備和防衛服務，使台灣維持足夠的自衛能力。」

另外，五角大廈也在先前的聲明中說，中國針對台灣和區域進行一系列破壞穩定的活動，升高誤判風險。五角大廈發言人表示，「我們呼籲北京停止對台灣軍事、外交和經濟的施壓，並與台灣進行有意義的談話。」

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