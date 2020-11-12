美國務卿蓬佩奧改口：不論誰當選總統　國務院都會做好準備

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普的死忠大將蓬佩奧今天告訴記者，會「順利過渡到第二任川普政府」，似乎不接受民主黨候選人拜登勝選，但他後來改口說，不論是誰當選就職，國務院都會做好準備。

美國大選雖結束，卻尚未塵埃落定，川普仍拒絕承認敗給已獲媒體宣告勝選的拜登（Joe Biden），導致選後情勢緊繃。蓬佩奧（Mike Pompeo）帶笑告訴記者，「會順利過渡到第二任川普政府」，不論是否隨口說說，他暗示川普仍可能勝選的這番話仍備受注目。

蓬佩奧是在答覆有關國務院是否準備與拜登團隊接觸的問題時，笑嘻嘻提到第二任川普政府。他隨後以較嚴肅語氣說：「我們準備好了。世界都在看這裡發生的事。我們將計算所有的選票，當程序完成，會選出選舉人。這有固定程序，憲法規定得很清楚。」

他接著說，世界應該要對美國政權順利過渡很有信心，制度確保國務院今天運作順利成功，以及下任總統在明年1月20日中午過後1分鐘就職後也能順利。

蓬佩奧稍後接受保守派電台主持人柏金斯（Tony Perkins）訪問時，似乎想釐清自己的說法，他表示：「我國的對手應該知道，我們準備好了，我們將持續運作，直到明年1月。到了1月20日，我們將過渡到新政府，不論是我今天提到的第二任川普政府，或是前副總統拜登領導的政府。」