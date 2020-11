阻止拜登獲國安情報恐釀禍　外媒批川普：911就是這樣發生的！

▲川普頻頻阻擾拜登接手總統權利,讓外媒擔心美國的國安問題將陷入危機。(圖/路透、達志影像美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

川普否認敗選導致拜登無法取得與國家安全相關的資訊,恐怕將讓美國陷入國安危機中。在2000年大選後,小布希總統也曾因選舉結果受挑戰而導致過渡期被拖延,派遣國家安全團隊的計劃也因此被延誤,導致他們在應對911恐怖襲擊事件時的反應能力被削弱。

據NBC報導,國家情報總監辦公室(ODNI)發布聲明指出,在接獲總務署(GSA)通知前,他們將不會與拜登政府進行交接。此外,拜登10日也向記者證實,他並沒有收到總統當選人有權獲得的《總統每日簡報》(PDB)。

Biden transition team officials say the president-elect is not receiving daily intel reports; DNI Ratcliffe’s office confirmed in a statement that it will not interface with the Biden transition until the General Services Admin. decides it's clear who won. https://t.co/OqTyGH8JHv