川普選後首現身！　喬治亞州宣布人工重新計票

▲川普選後首度公開露面。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普今天為紀念退伍軍人節，出現在阿靈頓國家公墓。這是川普選後首度正式公開露面，但他並未公開發言。川普至今仍拒絕承認輸給民主黨總統候選人拜登。另外，美國大選部分，由於喬治亞州得票差距過小，宣布將會以人工方式重新清點選票。

法新社報導，在華盛頓下著雨且灰濛濛的天色中，川普於上午11時30分左右來到阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），參加敬獻花環儀式。

美國媒體4天前就預測拜登（Joe Biden）將入主白宮。此後川普除了透過推特（Twitter）發文，以及釋出一份紀念退伍軍人節（Veterans Day）的聲明，不曾對全國發表談話。

▲川普與夫人的表情相當嚴肅。（圖／路透）



▲川普全程愁眉不展。（圖／路透）



另外，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）11日宣布，由於現任總統川普和民主黨候選人拜登在當地的得票差距過小，將會以人工方式重新清點選票。這是喬治亞州史上首次發生這種情況。

目前，民主黨候選人拜登在喬治亞州領先川普14,111票。拉芬斯伯格表示，州政府的目標是提供準確並且公正的選舉結果，同時將繼續調查所有涉及違規投票和選舉舞弊的指控。

根據目前公布的選舉結果，拜登推定能獲得290張選舉人票，超過270票的當選門檻取得勝選。