沒開治安會報為防疫？陳玉珍批蘇揆說謊：去年10月沒疫情

新聞節目中心／綜合報導

行政院日前遭揭露逾一年未召開食安會報，又因大馬學生擄殺案，治安會報也被國民黨主席江啟臣抓包逾一年未召開；院長蘇貞昌則回應，因應防疫「這次治安會報不開，這種大型的會議也是我決定的」。對此，國民黨立委陳玉珍3日在ETtoday《雲端最前線》節目中直批「其實那是說謊」，治安會報從去年10月就沒有開，當時並沒有疫情。

陳玉珍指出，疫情是今年2月、農曆過年的時候開始，但行政院治安會報從去年10月29日後就沒有開；而開不開當然會說是形式，卻也顯示我最高行政首長對這件事的在意、重視，至少是一種行動宣示，有什麼事情也可往下交辦、交代重點事項，「我們很遺憾看到說發生治安事件後，就是一些高層警官被拔官，後來很多事情又一再發生」。

陳玉珍也分析，馬國女大生案有2個重大影響，首先是對台灣的國際形象影響相當大，第二則是國內父母會擔心孩子安全，應從制度面檢討修正。

民眾黨立委賴香伶強調，若是從校園安全到地方行政效益不彰、長期沒有面對治安死角，以至於發生這個案件，「該下台就要下台，往上追究是必要的！」才能讓大家覺得有重重提起、重重檢討，而非輕輕放下、輕輕放過。她也說，相關人員自請處份，是到什麼程度？到底是要免職，還是有其他安排？懲處下去才會解決吃案問題。

民進黨立委陳亭妃則提到，這起事件有3個破口，首先是校安問題，包含宿舍、外宿及整個學校的校園安全，都必須檢討；第二則是9月份的擄人未遂案，若當時被當成事件積極對待，相信不會發生如今憾事。

陳亭妃進一步說，第三個破口是學生曾向市府反應路燈不亮、有安全死角，但或許當時市府沒當一回事。她強調，事發後大家應看看哪幾個破口要總檢討，而不是互相推卸責任、偏離焦點。

另一方面，對於萊豬進口爭議持續延燒，陳亭妃也在節目中解釋，不增訂萊豬貨品分類號列（CCC Code），是因為確實會陷入違反WTO、法令的問題，且政府如今要求只要源頭、屠宰地在美國，無論是否含萊克多巴胺，都要清楚標示美國豬肉。

「那我們要呼籲大家，你看到美國豬肉就不要買！」陳亭妃直言，大家應用消費者權力去拒絕買美國豬肉，且進口商很現實，當進口的豬肉都沒人買，就不會去進口，「那我們為什麼自己還要去違反WTO，然後去讓美國有話說？我們為什麼不從我們自己管控，只要看到美國豬肉就全部拒絕，這才是重點」。

陳亭妃並呼籲，行政團隊要非常警惕，希望未來所有的標示清楚、豬農的生存權不受影響，「我們也一直在監督，看行政團隊到底能不能做到所謂三贏，就是經貿贏、豬農生存權贏，還有標示贏」；而行政團隊的壓力就在明年1至3月，若無法做到現在給台灣人民的承諾，屆時才會是最大考驗，選票的反擊也會在所有人的身上。

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