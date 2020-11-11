民進黨挺川普過頭？　國台辦：選邊站只是拿石頭砸腳

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者任以芳／北京報導

美國大選出爐，拜登迎來勝利，外界認為，民進黨押錯寶，挺川普挺過頭。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）表示，「在美國大選中選邊站隊，只是拿石頭砸自己的腳。」

國台辦11日舉行例行記者會，有陸媒提問，美選期間，有不少網民發表大量攻擊拜登的言論，臉書6日以「違反社群守則」為由，關閉相關社交帳號，包含擁有14.7萬粉絲的「小英粉絲團」專頁。

針對上述情況，朱鳳蓮也表示，「我們注意到了有關報導，民進黨當局和某些勢力為了推動謀獨不擇手段，甚至在美國大選中選邊站隊，是其謀取政治私利的一貫伎倆，只會搬起石頭砸自己的腳。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

另外，大陸方面如何評估拜登上台後的兩岸關係？是否更糟，或是有機會向朝向和緩方向發展？朱鳳蓮指出，「需要強調的是，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，我們希望美國政府充分地認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題。」

最後，朱鳳蓮強調，「我們的對台方針政策是一貫的、明確的，我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決遏制台獨分裂活動。」