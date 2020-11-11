▲蘇貞昌說「覺得那隻豬煩死了」，江啟臣酸：對人民健康也煩死了？（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

國民黨10日在立法院議場放上道具豬嘲諷「毒豬輸台」，行政院長蘇貞昌受訪時稱「那隻豬一定覺得煩死了」。對此，國民黨主席江啟臣今（11）日在立法院衛環會程序發言時再酸蘇貞昌傲慢到極點，「對人民健康也煩死了？」對此，衛福部長陳時中回應，「院長上質詢台會正確解讀」，不會對人民健康不耐煩。

立法院衛環會上午召開第四次聯席會議，逐案審查美豬牛行政命令，因多位委員登記程序發言，審查進度緩慢，目前仍卡在第二案。召委蔣萬安表示，希望今天能審到第七案，最快明天出衛環會送政院討論。

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上午程序發言中，多名在野黨立委均對美豬牛進口程序提出質疑，也關心30月齡以上美牛實地查廠進度，以及明年萊劑美豬開放後的檢驗量能。

▲蘇貞昌受訪說國民黨連續杯葛，道具豬都煩了 ，讓道具「萊豬」更紅。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣表示，蘇貞昌政策講不清楚也不溝通，十分傲慢，食安會議長達1年半未召開，每次都推給疫情，但去年「只有選情沒有疫情」，希望執政團隊不要再把疫情當託辭，且如果決議不要開，就不要在11月底又開始開好開滿。

他另提到，蘇貞昌不能對人民健康不耐煩，因為不管是查廠還是萊劑標示，「都詢問N次了，到現在還沒有答案」。對此，陳時中代為回應，查廠與美國溝通中，但標示是經濟選擇行為，會鼓勵廠商主動標示，如果有安全必要性才會立法。

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