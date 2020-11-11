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雲端最前線／輝瑞疫苗具90%效力！台灣有望第一季就買到？

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新聞節目中心／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力，外界相當關心台灣是否買得到？指揮中心表示，台灣的確是有機會買到這支疫苗，至於時間點，最有希望是在2021年的第一季，但還要看疫苗是否真的安全有效。《雲端最前線》11日邀請台北市議員李柏毅、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏、資深媒體人單厚之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

距離2022年選戰還有2年，台北市長候選人卻已備受討論。藍議員日前詢問台北市長柯文哲，國民黨籍立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，以及民進黨籍衛福部長陳時中之中，「誰是接班人？」柯評3人親和力都為5分，不過僅評黃珊珊的意志力為5分。而柯文哲未表態是否與藍綠合作，真是為了「羅柯同盟」攜手台北市議員羅智強而埋梗？此外，曾任蔡英文幕僚的前海基會副董事長姚人多近期投書媒體，點評綠營縣市肉燥飯爭霸戰，質疑「民進黨要靠這個選2022？」民進黨是否在全面執政後鬆懈？贏了肉燥飯就能贏天下？

自開票至今始終未承認敗選的川普團隊，於美東時間周二（10日）宣布很快將在密西根州提出法律訴訟，並堅稱他們相信最終結果出來後，總統川普才是獲得選舉勝利的人。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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