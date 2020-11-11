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陸民月薪3.3萬？36氪甩真相「99%收入不足2.1萬」　遠低官方數據

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸經濟復甦，官方日前公佈第3季平均月薪數據，指陸每人每月收入達7800元（人民幣，下同，約新台幣3.3萬元）。不過科技網站《36氪》近日揭露，99%的人月入根本不足5000元（約新台幣2.1萬元），與官方數字大相逕庭。

大陸《36氪》網站近日發布一段影片，名為《別被洗腦了，這才是99%中國人的工資真相》。內容指出，大陸目前勞動人口達9.45億，勞動人口參與率約67.5%，而大部分人的月薪低於5000元。

▲▼人潮,廣東,廣州。（圖／CFP）

▲廣州街頭。（資料圖／CFP）

至於為何官方公布的數字比實際情況高，文章解釋，受到中國區域貧富懸殊影響，平均月薪往往被北京、上海、深圳等大城市拉高，所以官方公布的數字未能反映全部事實。

內容指出，只有收入中位數才能比較反映真實情況，除了北京、上海月薪中位數高於6000元之外，深圳和杭州約5000元，其他僅有3000至4000元。

《36氪》接著舉例，火鍋店基層員工的底薪為2000元（約新台幣8650元）；江蘇淮安市某個縣城的按摩店員工底薪1500元，月入最高可達3000元，但平常為了減少開銷會睡在店裡、晚餐花費也不超過10元（約新台幣45元），而這個產業的勞工在全國約有1000萬個。

▲▼深圳房市。（圖／CFP）

▲深圳。（圖／CFP）

至於人人稱羨的鐵飯碗「公務員」在城中屬高薪職業，就職1年的職員底薪加上年終獎金，平均月收入約3000元（約新台幣1.3萬元）；年資40年的中學退休老師，其月退俸加各類補貼約4000元（約新台幣1.73萬元）。

在城鎮中公務員是高薪的職業，一名40年工齡的中學退休教師月退俸有4000元；而剛就職大約一年的公務員，即便加上年終獎金等，平均每月收入也大概就在3000元左右。

▲▼河北張家口老人、農村 。（圖／CFP）

▲大陸近年積極展開脫貧工作。（圖／CFP）

據中國國家統計局數據顯示，2020年上半年城鎮居民可支配收入為2.16萬元，其中工資性收入為1.32萬元，意即城鎮勞工每月收入只有2205元（約新台幣9535元）。

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