大陸第三季度GDP增長4.9%！　扭轉「-1.6%」態勢累計達310兆

▲北京市。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家統計局今（19）早公佈前三季度的國內生產總值（GDP），扭轉上半年負1.6%的態勢，按年增0.7%達722786億元（人民幣，下同，約新台幣310兆）。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度則增長4.9%。

據大陸國家統計局消息，前三季度國內生產總值722786億元，按可比價格計算，同比增長0.7%。分季度看，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。

產業角度方面，第一產業增加值48123億元，按年增長2.3%；第二產業增加值274267億元，增長0.9%；第三產業增加值400397億元，增長0.4%。相較於前一季度，三季度國內生產總值增長2.7%。

大陸國家統計局指出，前三季度面對新冠肺炎疫情巨大衝擊和複雜嚴峻的國內外環境，各地區各部門科學統籌疫情防控和經濟社會發展，有力有效推動生產生活秩序恢復，前三季度經濟增速由負轉正，供需關係逐步改善，市場活力動力增強，就業民生較好保障，國民經濟延續穩定恢復態勢，社會大局保持穩定。

具體來看，前三季度服務業實現穩步復甦，三季度服務業增加值增長4.3%，增速比二季度加快2.4個百分點；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業等現代服務業行業增加值，分別增長15.9%、7.0%，分別比上半年提高1.4、0.4個百分點。

另外，前三季度全國規模以上工業增加值按年增長1.2%，上半年為下降1.3%，其中三季度增長5.8%，比二季度加快1.4個百分點。

9月份規模以上工業增加值按年增長6.9%，增速比8月份加快1.3個百分點，連續6個月增長；環比增長1.18%。前三季度，分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長0.9%；股份制企業增長1.5%，外商及港澳台商投資企業增長0.3%；私營企業增長2.1%。